Avatar Frontiers of Pandora : L’équipe justifie le choix de la vue à la première personne

Une question vite répondue chez l’équipe

Depuis son annonce, le jeu fait parler de lui à cause du choix de la caméra, qui ne plait pas à tout le monde. Mais ce choix a été une évidence pour les équipes, appuyé par Lightstorm, le studio de James Cameron, comme l’indique le directeur créatif Magnus Jansen chez IGN :

« Cela n’a donc jamais vraiment été une grande discussion pour nous. Nous étions tout à fait d’accord avec Lightstorm. Être aussi proche que possible de Pandora, y être aussi immergé que possible, ce qui est obtenu grâce à la première personne… pour moi, c’était une évidence. »

Ditte Deenfeldt, réalisateur, ajoute que l’équipe voulait que la nature soit plus tangible de ce point de vue. Mais qu’en est-il des passages en vue à la troisième personne sur une monture ? Drew Rechner, réalisateur associé, indique :

« Nous avons décidé d’utiliser la caméra à la troisième personne pour l’Ikran en raison du cadrage qu’elle offre sur le monde. Nous avons vraiment aimé ce changement de champ de vision. Vous pouvez voir beaucoup de branches d’arbres, de feuilles et toutes ces choses à la troisième personne que vous ne seriez pas vraiment en mesure de voir si vous étiez à la première personne. Et c’est la même chose lorsque vous traversez les cascades avec vos ailes, vous voyez cette partie de l’Ikran se mouiller et vous voyez l’eau s’écouler. Ce genre de détails, je pense, serait vraiment difficile à voir à la première personne. »

Ce qui rendra certainement les gens encore plus confus sur l’absence de choix de caméra, si la vue à la troisième personne permet de voir des détails en plus comme lors des passages en monture. Mais ce qui est fait est fait, et il faudra attendre de voir l’expérience dans son intégralité pour savoir si cette vue à la première personne est gênante ou immersive.

Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible dès le 7 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu en date pour en savoir plus sur ce dernier.