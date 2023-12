Bénédiction d’Eywa | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Vous débutez au sein de l’Arbre-Maison du clan Aranahe. Sortez en direction du sud-ouest et dirigez-vous par la foret en direction de la Rivière filée (regardez votre carte ou utilisez vos sens de Na’vi si besoin). Une fois parvenu au camp du Répit du chasseur, vous trouverez le très sûr de lui Eetu près d’une bête fraichement abattue vers l’ouest du camp.

Il vous confie un arc lourd grâce auquel vous pouvez vous essayer aux points faibles sur la cible toute proche. Mais tout d’abord, vous devez l’équiper à la place d’une autre arme si vous n’avez pas d’emplacement de libre, et ce via le menu. Ceci fait, il vous demande d’aller chasser un sturmbeest vous-même.

Pour cela, vous pouvez équiper l’animal et l’épingler pour le chercher via le guide des chasseurs. Pour cela, ouvrez le guide, cherchez l’animal et épinglez sa viande ou l’animal lui-même. Pour le trouver plus facilement, vous pouvez également marquer sur la carte une zone de forte probabilité de présence en utilisant les indices situés en haut à gauche de la page de l’animal. Vous allez devoir vous rendre dans le biome du Bosquet de bambous tout près d’ici.

Prenez la direction de l’est sur environ 1km pour en trouver, mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait sentir l’odeur de la bête en utilisant vos sens Na’vi sur la piste olfactive présente en sortant du camp. Une fois sur place, approchez prudemment et visez pour voir apparaître un point faible sur son flanc. Soyez précis et méthodique pour obtenir la meilleure viande et la meilleure peau possible. Une fois une bête abattue, remerciez-la comme il se doit et récoltez votre dû.

Retournez ensuite à l’Arbre-Maison retrouver Nefika près de la station de cuisine pour qu’elle vous mène à l’atelier artisanal. Grâce à la peau du sturmbeest, vous allez pouvoir vous fabriquer un tour de poignet simple (catégorie Gant). Montez ensuite à la salle du conseil (gardée par deux Na’vi et leur lance) pour trouver Ka’nat, toujours contre vous donner son aide.

Pour tenter de le convaincre, montez au sommet de l’Arbre-Maison, par delà même la plateforme des ikrans pour trouver au niveau du nid des Kinglors (ces espèces de papillons), la tsahik du clan, Etuwa, que vous avez déjà rencontré précédemment. Vous apprenez la disparition de votre mentor tout frais Eetu, clôturant ainsi la quête pour démarrer celle du Chasseur disparu.