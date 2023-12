Avatar Frontiers of Pandora : nos 11 astuces pour devenir le meilleur Na’vi

Upgradez vos équipements dès que possible

Dans Avatar Frontiers of Pandora, l’évolution de votre personnage ne fonctionne pas comme dans la majorité des jeux actuels y compris ceux d’Ubisoft. En effet, vous ne disposerez pas d’une barre d’expérience qui se remplira en réussissant des quêtes ou en ramassant des collectibles, non, dans le jeu c’est votre équipement qui définira votre niveau. Cela veut dire que vous aurez beau avancer dans les quêtes et nettoyer toutes les zones, vous pourriez très bien être bloqués dans votre avancée si vous disposez toujours de vos armes de base.

Pour améliorer votre équipement, plusieurs solutions : trouver du nouveau stuff dans les camps nettoyés, crafter de nouvelles armes (nous y revenons plus loin) et changer d’accessoires de tenue dès qu’un seul de niveau supérieur est disponible. Les camps ou bases de la RDA vous laisseront de nombreuses ressources et parfois des armes, mais celles-ci se débloquent aussi en avançant dans la quête principale. Les accessoires de tenue vous octroiera des avantages de niveau, donc fouillez bien tous les coffres, accomplissez les faveurs de clans et pensez à moder tout ce petit monde en y ajouter des options.

Allez chercher votre Ikran dès que possible

Seul moyen de vous déplacer rapidement dans le gigantesque monde ouvert du nouveau jeu d’Ubisoft, votre ikran ou monture volante se débloque lors de la quête principale Prendre son envol. Notre conseil est le suivant : avancez en ligne droite jusqu’à cette quête puis seulement après, vous pourrez évoluer librement dans le monde ouvert de manière plus simple. Librement, pas tout à fait, puisque dans chacune des trois zones, vous devrez atteindre un certain point pour que votre ikran soit utilisable, en attendant, vous devrez évoluer à pied.

Votre ikran aura besoin de manger pour récupérer des forces et vous emmener partout où vous voudrez grâce à son boost et ses voltiges. Pour cela, pensez à le nourrir grâce à de la nourriture chassée sur le terrain ou apprenez-lui la pêche en apprenant la compétence Pêche aérienne de l’arbre du chevaucheur. Avec celle-ci, il vous suffira de vous poser sur un cours d’eau pour que l’animal se mette à pêcher et régénère sa barre d’énergie.

Savoir bien lire la carte

La carte d’Avatar Frontiers of Pandora change un peu sa manière de visualiser les choses par rapport à d’autres jeux en monde ouvert, notamment par la présence d’une perspective assez poussée, mais surtout par la présence de dizaines de points de plusieurs couleurs différentes. Il est crucial de savoir comprendre cette carte pour bien avancer sereinement dans le jeu. Voici quelques tips sur ce qu’il faut comprendre des divers symboles et couleurs sur la carte. La carte est divisée comme suit : Zone ouverte (Ex: Forêt des kinglors) > Régions/écosystèmes (Ex: Crête de la Lame de Pierre) > Lieux-dits (Ex: Bassin d’Eau-noire) > Points d’intérêts (Ex : Camp d’Eaux surpaisibles).

Un point violet symbolise un point d’intérêt que vous avez trouvé mais que vous n’avez pas approché suffisamment pour l’identifier

pour l’identifier Un point bleu est dédié à un point d’intérêt qualifié , passez le curseur dessus pour afficher le type

, passez le curseur dessus pour afficher le type Un point vert représente un point d’intérêt terminé, fouillé et totalement sûr

Un point orange symbolise une installation à détruire dans les camps de la RDA

de la RDA Une zone brune représente justement une zone de bases ou d’avant-poste de la RDA à détruire

à détruire Des tours bleues vous montrent la présence d’une base alliée majeure comme l’Arbre-Maison du clan Aranahe ou le QG de la Résistance

comme l’Arbre-Maison du clan Aranahe ou le QG de la Résistance Des tours violettes symbolisent des compétences Ancêtres

Les écosystèmes peuvent être affichés en appuyant sur flèche du haut sur manette pour mieux repérer des zones propices à la collecte

Crafter n’est pas désuet

Une des composantes majeures du jeu est le crafting, que ce soit d’armes, d’éléments de tenue ou même de cuisine. Pour pouvoir fabriquer, modifier, améliorer tout votre attirail, vous pouvez chercher des denrées spécifiques sur le terrain, et les amener ensuite à un établi dans chacun des clans rencontrés. Pour trouver la bonne plante, le bon animal etc., utilisez votre Guides des chasseurs en épinglant l’élément recherché puis utilisez la carte et les indices du guide pour repérer la bonne zone de recherche.

Certains aliments vous octroient aussi une vision de Na’vi améliorée plaçant les éléments épinglés en dorés pour mieux les identifiés dans l’environnement. De manière générale pour les animaux, vous pouvez aussi suivre leurs traces olfactives. Un conseil : ne vous encombrez pas de réaliser beaucoup de flèches spéciales, elles demanderont énormément de ressources qui sont tout simplement rares et précieuses comme les pièces détachées obtenues dans les camps libérés.

Délaissez quelques types de collectibles

Comme dans tout bon jeu Ubisoft, Avatar Frontiers of Pandora recèle de collectibles : des terminaux informatiques, des totems sarentus, des tigecloches, des pages de BD, des cerf-volants etc. Même si certains sont utiles et nécessaires pour obtenir quelques trophées relatifs à la collecte et l’exploration, les collectibles qui vous seront capitaux sont les suivants :

Les tigecloches : présents par dizaines dans le jeu, celles-ci accroissent définitivement votre santé de 3 points de vie par fleur ramassée.

: présents par dizaines dans le jeu, celles-ci accroissent définitivement votre santé de 3 points de vie par fleur ramassée. Les pousses de tarsyu : vous octroient un point de compétence supplémentaire. Vous disposerez de largement assez de points pour tout débloquer.

: vous octroient un point de compétence supplémentaire. Vous disposerez de largement assez de points pour tout débloquer. Les fleurs de tarsyu : permettent de débloquer une compétence Ancêtre (nous y revenons plus bas).

Je veux pas tricher mais bon en même temps…

Bien que cela nuirait à l’expérience telle qu’elle a été pensée par les développeurs, plusieurs mécaniques disposent d’options d’accessibilité très pratiques, comme si en quelques sorte, les développeurs savaient que cela risquerait de gêner les joueurs et joueuses.

Pour récolter des éléments de flore dans la meilleur qualité possible, vous devrez le faire pendant une certaine temporalité et une certaine météo, tandis qu’un QTE vous demandera d’orienter le joystick et d’appuyer sur la bonne touche au bon moment pour décrocher la plante ou le fruit par exemple. Une technique pour pourrait devenir rébarbatif et qui est modifiable via les menus afin de passer l’option en précision faible voire carrément de l’annuler. Attention dans ce cas précis, vous ne pourrez plus avoir de « bonus » lié à la qualité de votre action de récolte.

Il en est de même pour les puzzles du SID, votre pistolet vous aidant à pirater les structures et autres machines ennemies. Ces puzzles de labyrinthe étant très fortement représentés dans le jeu, il vous sera rapidement ennuyant de tous les faire. Dans le menu, vous pouvez trouver une option pour résoudre automatiquement les puzzles de ce genre. Perte de substance pour le jeu sûrement mais intérêt ludique plus classique et moins rébarbatif à la clé.

Ne négligez pas les compétences Ancêtres

Les compétences Ancêtres sont disponibles au nombre de 12 dans le jeu et vous permettent de vous connecter aux ancêtres de votre clan duquel vous avez été trop longtemps séparé. Ces compétences, que vous obtenez en touchant les fleurs de tarsyu dans le monde ouvert, sont accessibles dès votre arrivée dans chacune des grandes zones, et symbolisées sur la carte par de grands repères roses et sur place par de gigantesques fleurs auxquelles vous pouvez vous connecter.

Pensez surtout à débloquer la compétence Ancêtres Extraction (dans la forêt des Kinglors) près du QG de la Résistance, une compétence qui vous aidera à extraire et éliminer les hommes présents dans les machines de la RDA, dès lors qu’ils auront été sonnés par une grenade incapacitante ou encore piratés grâce à votre SID, mais de manière générale allez chercher ces compétences dès que vous arrivez dans une nouvelle région, elles vous donneront des avantages certains comme une réduction des dégâts de chute, une possibilité d’attaque aérienne etc., une manière de booster votre gameplay gratuite puisqu’il s’agit de collectibles.

Dépensez vos faveurs de clans et récupérez les plans

Durant votre épopée, vous rencontrerez divers clans qui vous offriront de la faveur, une sorte de monnaie propre aux Na’vi et qui vous permettra de l’échanger contre de la nourriture déjà prête, des armes et autres munitions mais aussi des équipements et éléments de tenue. Dans chaque clan se trouvent plusieurs Na’vi qui vous permettront cela, avant de pouvoir fabriquer de nouveaux éléments par exemple.

Pour obtenir de la faveur de clan, il vous faudra accomplir des quêtes annexes données par des PNJ, mais aussi remplir un panier de communauté avec des éléments précis, ou encore libérer des camps de la RDA qui polluent la région. Attention tout de même à bien dépenser cette faveur quand elle remplir le tourbillon présent dans le menu car au delà, celle-ci ne se stockera pas.

Il en est de même pour les plans d’armes ou de vêtements, disponibles gratuitement de temps en temps dans chaque clan, dans l’onglet spécifique à chaque vendeur. Pensez à les récupérer assez tôt car ils seront assez vite caduques au fur et à mesure de vos trouvailles dans les camps de la RDA. Comme toujours s’il vous manque des éléments, regardez dans le Guides des Chasseurs.

Soyez furtifs puis courez

Il faut bien ancrer dans sa manière de jouer qu’Avatar Frontiers of Pandora récompensera la furtivité, la discrétion tandis que l’affrontement direct conduira très souvent à la mort de votre Na’vi. C’est comme cela, il faut l’accepter et ce même si vous jouez à haut niveau. Pour mieux vous en sortir lors de la libération de bases de la RDA, il va falloir entrer de manière discrète, utiliser vos sens de Na’vi pour repérer les tâches bleues symbolisant les éléments à pirater ou à détruire.

Vous pouvez aussi marquer vos ennemis, tandis qu’une compétence Ancêtres Reconnaissance vous permet d’identifier le trajet de vos adversaires et ainsi anticiper leurs courses. Grâce à la compétence Ancêtre Extraction, vous arriverez donc à mieux éliminer les machines de la RDA. Dès que vous le pouvez également, améliorez le rayon d’action votre SID en achetant des gantelets au QG de la Résistance par exemple contre plusieurs pièces détachées. Vous pouvez même stocker vos piratages pour tous les exécuter en même temps et provoquer une vague de surprise chez vos ennemis.

A noter que les éléments avec lesquels interagir peuvent être piratés à distance par le SID, vous évitant ainsi des explosions où vous pourrez être repérés. C’est d’ailleurs la méthode à privilégier pour vous en sortir indemne. Une fois tous les éléments piratés ou détruits, vous récupérez la base. Si vous avez été discrets, tout le matériel vous attendra, tandis que certains seront perdus si vous êtes repérés.

Achetez ces compétences

Outre les compétences Ancêtres, 5 arbres de compétences peuvent être apprises par votre Na’vi : l’arbre du chasseur, du chevaucheur, du guerrier, du fabricant et du survivant. Sur ces 58 compétences entraînant l’apparition de 5 compétences bonus quand vous complétez un arbre (dont la compétences Second souffle vous permettant de revivre après une mort), il vous faudra acheter dès que possible les compétences suivantes :

Arbre du survivant : Compétences Vigueur et Sacoche médicinale augmentée

et Arbre du guerrier : Compétences Munitions supplémentaires , Protection efficace (libère un 4ème emplacement d’arme) et Conscience tactique pour plus de dégâts aux ennemis marqués

, (libère un 4ème emplacement d’arme) et pour plus de dégâts aux ennemis marqués Arbre du chasseur : Pied léger

Arbre du fabricant : pas de compétences urgentes

Arbre du chevaucheur : Pêche aérienne

