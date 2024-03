La Gorge des Larmes | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Sur place, descendez à pied et poursuivez au sein de la Gorge et discutez avec Kin et un certain Sosul, le porteur du fardeau Zeswa. Au terme du dialogue avec ces derniers, suivez Sosul pour qu’il vous montre comment accorder un nouveau type de collectibles, les Biseflûtes.

Pour achever cette mission, vous allez devoir en accorder 3 de plus. Pour commencer, descendez la pente vers l’est et entrez dans la cavité dont l’entrée est peinte en bleu juste devant vous. Traversez la grotte pour trouver une fresque et atteindre la première Biseflûte à la sortie de la grotte.

Après l’avoir accordée, descendez grâce à la liane et partez en direction du sud-est, rejoignez alors la seconde Biseflûte en passant dans la petite cavité juste en-dessous du tas d’os. Montez et suivez le seul chemin possible. Enfin, dirigez-vous vers le nord jusqu’à parvenir à une zone au ciel ouvert. Ici vous attendent des soldats de la RDA bien armés. Neutralisez-les tous puis poursuivez votre route en direction de la cascade à l’est. Grimpez sur sa gauche et suivez le seul sentier disponible pour contourner la zone et vous retrouver au bout face à la dernière Biseflûte.

Après l’avoir accordée, reprenez la route en direction du nord et grimpez la falaise à l’aide des lianes et en suivant les fresques murales.

Une fois en haut, vous vous trouverez devant une Image Mémorielle, un nouveau type de collectibles. Suivez les indications à l’écran pour parvenir à synchroniser l’image attendue et ne tardez pas à trouver les bonnes positions de vos joysticks pour ne pas échouer. Cela aura pour effet de terminer la quête et de vous laisser le soin d’accomplir la courte quête Appel aux armes.