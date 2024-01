Même si vous cherchez absolument à chercher vos origines dans Avatar Frontiers of Pandora, vous tenez également à rendre service aux humains qui vous ont accompagné depuis votre enfance. Un certain Alexander vous confie la tâche de retrouver des données contenues dans des Collecteurs de données, un nouveau type de collectibles. Voici notre guide pour tous les trouver sur la carte et ainsi débloquer le Trophée Collecteur de données 🏆.