Avatar Frontiers of Pandora : Détails des éditions (prix, précommande, contenu…)

Comme très souvent, Ubisoft propose moult éditions pour ses jeux. Cela avait été le cas pour The Crew Motorfest et ce sera bien sûr le cas pour Avatar Frontiers of Pandora, avec une Ultimate, une Gold, une Standard et un Collector. Si vous souhaitez précommander au meilleur prix ou connaître les différences, voici un guide complet pour faire le point sur toutes ces éditions et un comparatif maison.

Comparaison des éditions Avatar Frontiers of Pandora

Voici la différence entre chacune des éditions du jeu qui sont disponible à la vente. On y retrouve ainsi le Season Pass dans les éditions supérieures et seulement un pack et un artbook en plus pour la plus coûteuse. Notez qu’il n’y a pas d’accès anticipé ou de possibilité de jouer en avance : à ce niveau, tout le monde est logé à la même enseigne.

Edition Standard (à partir de 69.99€)

Pour l’édition standard, rien de particulier : on retrouve simplement le jeu, aussi bien dans sa version numérique que physique, avec tout de même un bonus de précommande : si vous réservez le jeu avant sa sortie, vous aurez droit à un pack «Enfant de deux mondes».

Le jeu est listé à un prix de vente conseillé à 69.99€ sur PC et 79.99€ sur les consoles. Comme toujours, il est possible de récupérer le jeu un peu moins cher pour ses précommandes et ses premiers jours de sortie, avec des tarifs parfois affichés avec plus d’une dizaine d’euros de remise.

Edition Gold (109.99€)

L’édition Or (ou la Gold Edition) est disponible en physique et en numérique et regroupe :

Le jeu de base (et ses bonus de précommande)

Le Season Pass regroupant : 2 DLC pour l’histoire Une quête bonus Une apparence de Banshee « D’autres bonus »



Edition Ultimate (129.99€)

L’édition Ultimate est uniquement disponible en numérique et regroupe :

Le jeu de base (et ses bonus de précommande)

Le Season Pass (voir édition Gold)

Un artbook digital

Le Pack Ultimate regroupant : Un Pack cosmétique Sarentu Héritage (avec skin d’arme, ensemble cosmétique et Banshee) Un Pack d’équipement Sarentu Hunter (avec une arme et un ensemble d »équipement)



Edition Collector (229.99€)

L’édition Collector regroupe :

Le jeu en numérique

Une figurine Na’vi de 35 centimètres

Un artbook de 128 pages

Un carnet opérationnel de la Résistance

Un plan d’AMP au format A2

Un steelBook

Un ensemble de trois lithographies

Un certificat d’authenticité

Le Season Pass (voir édition Gold)

Le Pack Ultimate (voir édition Ultimate)

Edition spéciale (Micromania)

Pour appâter ses clients et clientes, Micromania propose une édition spéciale pour les versions consoles. Au même tarif que la standard, celle-ci inclus un pack de cosmétique « Sarentu Heritage ». Oui, celui de l’édition Ultimate. Un moyen de récupérer les cosmétiques sans prendre les autres bonus. Il comprend un ensemble cosmétique pour le personnage, un skin d’arme et un ensemble cosmétique pour votre Banshee.

Edition limitée (Amazon)

Enfin, de son côté, Amazon propose une édition limitée. Une alternative à la précédente enseigne et au même tarif où l’on retrouve le Pack d’équipement Sarentu Hunter. Autrement dit, l’autre bonus d’objet de l’édition Ultimate. Ce pack regroupe un ensemble d’équipement personnage et une arme unique.

Pack exclusif PS5 Aranahe Warrior

Dernière chose à savoir, il existe également un contenu exclusif à la PlayStation 5. Il s’agit du pack Guerrier Aranahe (ou Aranahe Warrior) qui est automatiquement proposé pour tous les acheteurs et acheteuses d’une copie sur cette console. Ce pack regroupe des cosmétiques pour le personnage et pour votre arme et sera automatiquement placé dans votre inventaire à la sortie. Apparemment, il sera aussi disponible sur les autres plateformes mais en passant par la case achat.

Date de sortie Avatar Frontiers of Pandora

Il ne reste plus très longtemps avant de mettre la monde sur ce nouveau jeu en monde ouvert. On rappelle que Avatar: Frontiers of Pandora est prévu pour ce 7 décembre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.