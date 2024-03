Montée en pression | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Au début de cette quête, rejoignez Priya au Site de prospection Bravo, dans la zone de La Fissure au sein de la Forêt Embrumée, tout près du Laboratoire de la lisière de la clairière.

Après la cinématique, parcourez la zone à la recherche des données personnelles d’agents de la RDA. Pour cela, piratez trois terminaux situés tout droit en partant vers le sud pour deux d’entre eux (dont un derrière une grille d’aération), et vers l’ouest au sommet d’une tour pour le dernier, puis allez parler à Priya qui vous enverra en direction de la plateforme d’extraction Delta vers l’est (zone des Grands Pins, près des Sentinelles de pierre).

Une fois sur place, vous n’aurez pas d’autre choix que de neutraliser les ennemis. Mais en plus de cela, un objectif secondaire vous demandera de les tuer assez rapidement, du moins avant que ceux-ci ne tuent des Thanators menacés. Attention, les AMP auront des lance-flammes. Une fois tout le monde à terre, sabotez la structure en vous rendant vers une antenne vers l’est. Détruisez le boitier en hauteur puis redescendez et décochez une flèche dans la ventilation désormais à l’air libre de manière intermittente.

Votre troisième site à saboter se situe dans la Forêt des Kinglors, dans la zone des Lacs de tulle, tout près du Lac tortueux. Ce site de cartographie Charlie est un point sensible près de l’extracteur de gaz Echo, et il vous sera plutôt bénéfique d’agir en discrétion autant que possible car le sabotage des quatre structures présentes est assez long. Utilisez pour cela vos piratages, votre marche silencieuse et observez bien les allers et venues des ennemis. Les terminaux à pirater sont souvent dans de petites cavités en contrebas donc vous pouvez passer par les hauteurs pour les rejoindre et vous faufiler discrètement.

Enfin, rejoignez la base avancée Delta de la RDA dans la zone du Berceau des marcheurs des Plaines supérieures (tout près de la Station des Perspectives lithiques), et faites le ménage de manière offensive ou avancez dans votre objectif sans jamais vous retourner : au programme, destruction de 3 générateurs et de 11 réserves de carburant. Cela va exploser dans tous les sens mais vous pouvez presque le faire en courant ou à dos d’ikran en prenant garde aux multiples attaques qui auront lieu sur place.

A la fin de votre objectif, retrouvez Priya un peu plus loin à l’ouest mais au nord du Pic Toruk, cachée dans une grotte. Pour la libérer, éliminez tous les ennemis présents sur place avant qu’ils ne la trouvent. La quête s’achève ici avec une cinématique avant de lancer l’avant-dernière quête du jeu, Une faiblesse cachée.