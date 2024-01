En plus des Tigecloches et autres pousses de Tarsyu, dans Avatar Frontiers of Pandora, il vous est possible de récupérer des provisions intéressantes en accomplissant les activités liées aux Guetteurs bourgeonnants, de gigantesques champignons répartis uniquement dans la Forêt embrumée. Ce guide vous indiquera comment les trouver et les résoudre pour récupérer leur butin.