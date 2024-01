Dans tout bon vieux jeu signé Ubisoft en monde ouvert, nous nous retrouvons face à des cartes de jeu gargantuesques à n’en plus finir. Avatar Frontiers of Pandora ne déroge pas à la règle et nous propose un monde riche, varié et aux biomes vraiment différents en fonction du lieu où vous vous trouvez. Nous vous avons concocté un aperçu des terres Na’vi foulées dans le jeu ainsi que quelques informations glanées au cours de nos pérégrinations.