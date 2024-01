Dans Avatar Frontiers of Pandora, et dans tout le monde ouvert, vous devrez trouver de Tigecloches, qui vous permettent d’augmenter de manière définitive votre santé de base. Voici notre guide pour trouver toutes les tigecloches de la Forêt embrumée, dernière grosse région du jeu. A noter qu’il vous faut trouver seulement 20 Tigecloches pour obtenir le Trophée Eclosion parfaite🏆, et qu’il n’est donc pas nécessaire de toutes les trouver pour obtenir le 100%.