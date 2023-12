Emplacement des pousses de Tarsyu (Forêt des kinglors) – Guide Avatar Frontiers of Pandora

Dans Avatar Frontiers of Pandora, la Forêt des kinglors dispose de 17 pousses de tarsyu, chacune vous donnant un point de compétence à dépenser dans les 5 arbres de compétences. Dans ce guide, nous vous indiquons leur localisation exacte. Vous trouverez par zone une capture d’écran générale mentionnant les pousses de tarsyu à l’aide d’un losange bleu, puis des captures plus détaillées pour trouver chacune d’entre elles.

Vallée du canal

La région Vallée du canal possède 2 pousses de tarsyu, que vous pouvez retrouver ci-dessous.

Pousse de tarsyu 01

Cette première pousse se trouve dans le sud de la zone, près du laboratoire des marais dans une petite grotte.

Pousse de tarsyu 02

Cette deuxième pousse se trouve plutôt au nord de la zone, au sommet d’un monticule rocheux.

Cercle des tisserands

La région Cercle des tisserands vous permettra de récupérer 2 autres pousses de tarsyu.

Pousse de tarsyu 03

Cette pousse se trouve au nord de la précédente pousse de la Vallée du canal, tout près de l’installation Tour de forage Charlie de la RDA, au creux des racines d’un gigantesque arbre.

Pousse de tarsyu 04

Cette seconde pousse de la zone se trouve sur les hauteurs de la falaise à l’ouest du point précédent.

Crête de la Lame de pierre

La région Crête de la Lame de pierre est quand à elle, la détentrice de deux pousses de tarsyu.

Pousse de tarsyu 05

Cette pousse se situe tout au nord de la zone, près des cascades et de la compétence Ancêtre « Connexion profonde ». Repérez un arbre au bord de l’eau et engouffrez-vous dans ses racines.

Pousse de tarsyu 06

La pousse suivante se trouve dans une grotte entre le camp Na’vi Eaux surpaisibles et le camp de la RDA Prospecteur laser Charlie.

Forêt soyeuse

La Forêt soyeuse, votre région de départ, vous permet de bénéficier de pas moins de 4 pousses de tarsyu, dont vous pouvez retrouver la localisation ci-dessous.

Pousse de tarsyu 07

La première pousse se trouve juste au nord du camp Na’vi Merveille du tisseur. Vous trouverez dans une grotte plus loin la pousse.

Pousse de tarsyu 08

La pousse suivante se trouve juste à l’ouest de la précédente, en partant vers l’Arbre-Maison du clan Aranahe. Repérez un arbre mort debout au milieu d’un marécage et regardez à l’intérieur de son tronc pour trouver la pousse.

Pousse de tarsyu 09

Cette pousse se situe entre l’île de la goutte d’eau et l’étreinte fluviale, à l’ouest de l’extracteur de gaz Alpha. Repérez une grotte et fouillez-la pour trouver la pousse.

Pousse de tarsyu 10

La dernière pousse se situe au sud du pilier le plus au sud des deux arcades rocheuses, au pied. Repérez un arbre et une crevasse. Tombez dans la crevasse et regardez en direction de l’est pour trouver la pousse dans un renfoncement. Utilisez votre sprint et votre double-saut pour atteindre la pousse.

Flèches ascendantes

La région des Flèches ascendantes est plutôt pauvre puisqu’elle ne contient qu’une seule pousse de tarsyu.

Pousse de tarsyu 11

Pour trouver cette pousse, rendez-vous à l’ouest de l’Extracteur de gaz Alpha pour trouver dans une crevasse entre plusieurs flèches rocheuses la pousse de tarsyu.

Bois ombrageux

Le Bois ombrageux, lui, dispose de deux autres pousses de tarsyu.

Pousse de tarsyu 12

La première pousse de cette zone se trouve tout à l’est de celle-ci, juste à côté de la volière des ikrans, au coeur d’une île flottante.

Pousse de tarsyu 13

Téléportez-vous à la Pierre du conteur et chutez en chute libre juste en dessous sur une vaste plateforme au sommet d’une montagne flottante.

Lacs de Tulle

Enfin, la région des Lacs de Tulle dispose de 4 pousses de tarsyu, que vous pouvez récupérer pour compléter la collection.

Pousse de tarsyu 14

La première pousse se trouve tout au nord-est, sur un des piliers de l’arcade rocheuse la plus au nord.

Pousse de tarsyu 15

La seconde pousse se trouve juste au sud de la précédente, cette fois au sommet de la seconde arche rocheuse en partant du nord.

Pousse de tarsyu 16

La troisième pousse de cette zone se trouve à l’ouest de l’arcade rocheuse précédente. Approchez du lieu indiqué sur la carte pour trouver un arbre dans un marais. Attaquez par l’entrée située en direction du sud-ouest pour trouver la pousse au coeur de l’arbre.

Pousse de tarsyu 17

La toute dernière pousse se situe au coeur du grand lac de la zone, dans les Chutes scintillantes, près d’un image mémorielle et d’une tigecloche.

Pour découvrir toutes nos astuces, guides et soluces sur Avatar Frontiers of Pandora, n’hésitez pas à parcourir notre grande FAQ.