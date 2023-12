Le clan Aranahe | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Depuis la station de recherche de la Résistance, dirigez-vous vers l’ouest et gardez ce cap.

Vous devriez tomber sur le camp Na’vi Merveille du tisseur, retenez ce lieu, il vous sera utile pour une quête annexe rapidement.

Si vous tenez le cap, vous devriez parvenir à l’Arbre-Maison du clan Aranahe assez rapidement. Sur place, vous rencontrez Ka’nat et Nefika, le premier très réticent à votre venue et la seconde enchantée de vous recevoir. Elle vous offre l’hospitalité et vous propose de faire le tour du propriétaire. Pour la suite de la mission, suivez simplement ses pas pour vous présenter aux différents protagonistes importants du clan comme Koranu, une tisserande du clan, mais aussi Relun un cuisinier ou encore Kitangi, une chasseuse hors pair.

Une fois le tour et la discussion terminés, la quête s’achève et la quête Bénédiction d’Eywa commence. Avant de partir, vous pouvez parler à d’autres membres du foyer, comme Neytu, qui se trouve près du poste de Koranu et qui vous parlera de Vu’an, une amie disparue (il s’agit de la quête secondaire Une cueilleuse disparue), ou encore un chasseur tout près de là lui aussi, qui vous confie la quête secondaire Le chasseur méconnu. Retournez parler à Nefika près de la cuisine pour qu’elle déclenche pour vous les Contributions de la communauté Aranahe – Partie 1, nécessaire pour le trophée Union avec les clans🏆 (demandant d’atteindre la partie 3 de ces quêtes pour les trois clans rencontrés).

