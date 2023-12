Devenir | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Téléportez-vous directement sur place via la carte et entrez dans les locaux pour parler à Priya qui se trouve au centre de commandement.

Elle vous expliquera la nécessité de détruire toutes les bases de la RDA dans la quête d’exploration Purification de l’air. Puis, vous devez rendez visite à So’lek qui se trouve dans la salle de maintenance, près de là où vous avez reçu le SID des mains d’Alex un peu plus tôt.

Vous apprenez que Nor a disparu depuis votre contact avec les ancêtres. Vous vous lancez à sa recherche en sortant du laboratoire. Prenez la direction du nord-ouest et repérez la cosse à veinules éclatée, montrant que quelqu’un est passé par ici. Appuyez sur la touche affichée pour commencer l’enquête et scannez le sol pour voir des traces de pas de Na’vi. Liez les deux indices (la fleur et les traces de pas) pour en conclure que Nor a suivi cette direction.

En utilisant vos sens de Na’vi, vous pouvez suivre une piste olfactive vous dirigeant vers votre objet de recherche (du moins jusqu’au prochain point d’eau), pratique non ? Si vous ne souhaitez pas l’utiliser, dirigez-vous simplement en direction du nord-ouest en grimpant dans les collines et suivez le seul chemin tracé en prenant pas moins de …. lianes grimpantes pour parvenir au sommet de la montagne, tout en pensant à scanner les spécimens que vous n’auriez pas encore croisé. En haut, après une superbe cinématique menant à l’écran-titre, vous y trouverez un feu de camp et entamerez une discussion avec Nor jusqu’à ce que la situation dégénère.

Priya vous appelle pour vous demander d’aller aider Alma et So’lek dans un camp à l’ouest d’ici. Vous disposez de moins de 7 minutes de temps réel pour rejoindre la station de recherche de la Résistance, puis endiguer l’attaque de la RDA.

Pour descendre, trouvez dès que possible des lianes grimpantes, afin de rejoindre au plus vite le sol ferme. Sauter d’aussi haut vous coûterait de toute manière la vie. Une fois sur la terre ferme, suivez la fumée en direction sud/sud-ouest sur de longues centaines de mètres jusqu’à parvenir à un premier groupe d’ennemis rapidement éliminés. Puis vous rejoignez la station de recherche où vous retrouvez Alma, So’lek et le blessé. So’lek vous confie un nouvel outil, la fronde à manche, servant à poser des pièges stratégiques un peu partout.

Nous vous conseillons d’en placer stratégiquement autour de la base, surtout dans le coin nord-ouest juste devant les cours d’eau, que vous ayez le temps d’arrêter les mercenaires qui arriveront par les terres mais aussi par les airs. Vous trouverez des munitions de pièges sur le toit de la station. N’hésitez pas non plus à tirer sur les cosses à veinules plus loin, pour provoquer n nuage toxique tuant vos adversaires. Repoussez l’attaque le plus vite possible puis Priya vous demandera d’aller chercher du matériel dans une autre structure située plus vers l’est. Vous disposez pour cela de 5 minutes de temps réel donc dépêchez-vous.

Rendez-vous y, éliminez deux trois ennemis et entrez dans la bâtiment pour fouiller le coffre. Revenez à la station en recevant un peu d’aide venue des airs, et repoussez une seconde attaque pour triompher. Quand tout est clean, retournez voir Priya au sas pour qu’elle en sorte. Vous êtes alors rejoints par la guerrière qui vous a donné juste avant qui se présente. Etuwa fait partie du Clan Aranahe, votre prochaine destination. Vous débloquez aussi le trophée Première offensive 🏆pour avoir terminé cette mission.

Retrouvez la page récapitulative de tout ce qu’il faut savoir sur le jeu ainsi que tous nos guides