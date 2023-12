Trouver les 12 totems Sarentus – Avatar Frontiers of Pandora

Guide en cours d’élaboration.

Pour résoudre les énigmes des Totems Sarentus, il va falloir tout d’abord trouver le totem en question. Tout étant une affaire de calme et de méditation, il vous faut trouver le meilleur endroit pour l’observer et vous apaiser en communion avec la nature. Pour cela, cherchez autour de vous un endroit calme, dégagé, souvent un peu en hauteur et regardez le totem depuis cet endroit. Des marqueurs sont présents sur le terrain pour vous aider, vous n’aurez pas suivre les flèches.

Les Totems Sarentus sont disposés comme suit :

4 dans la Forêt des kinglors

5 dans les Plaines supérieures

3 dans la Forêt embrumée.

Notre guide vous permet de trouver les Totems Sarentus mais aussi les endroits où vous placer pour mieux les observer et les valider.

Forêt des kinglors

Vallée du canal

Ce premier Totem que nous vous présentons se trouve au sud-est de la carte, au bord de l’eau dans la Vallée du canal. Tout près d’une pousse de tarsyu et d’une installation de la RDA, le Totem fait face à l’étendue d’eau. Une fois sur place, suivez les flèches ou prenez le raccourci : retournez-vous pour voir en hauteur une large ouverture dans les rochers.

Prenez à gauche de ces rochers et grimpez en utilisant les aspérités pour vous retrouver dans la brèche. Placez-vous dans le cercle au sol et regardez le Totem pour interagir et le valider.

Cercle des tisserands

Pour l’atteindre, cela peut aider de se rendre d’abord au Laboratoire de la Dalle juste au sud puis de s’envoler vers le haut de la falaise face à vous.

Une fois devant le Totem, vous devrez suivre les flèches pour finalement réaliser un cercle concentrique jusqu’au point culminant se trouvant finalement juste en face direction nord-ouest.

Forêt soyeuse

Ce troisième Totem de la Forêt des kinglors se trouve au coeur de la Forêt soyeuse, tout juste à l’ouest de l’Arbre-Maison du Clan Aranahe, et à l’est du Lac tortueux et des arches rocheuses.

Une fois sur place, faites comme d’habitude, suivez les flèches marquées sur les supports autochtones pour rejoindre un coin paisible. Dans ce cas, il s’agira d’un promontoire au sud-est quand vous tenez le Totem dans votre dos.

Lacs de tulle

Le dernier Totem de cette zone se trouve parmi les plus hautes montagnes flottantes, au bout de la ligne montant vers le point le plus culminant, près d’un panier d’équipement pour ikran ou encore d’une pousse de tarsyu. En fonction du temps rencontré, il pourra être plus dur d’y arriver (présence de brouillard).

Le point d’observation se trouve en hauteur pile poil au nord-est quand vous faites dos au Totem.

Plaines supérieures

Forêt embrumée

