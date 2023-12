A la suite de la destruction de la tour pneumatique Echo, Teylan vous contacte car il veut vous montrer quelque chose d’important en haut des falaises près d’ici.

Pour trouver vos amis, il va falloir vous diriger en direction du nord-ouest depuis la tour pneumatique Echo. Si vous êtes perdus, utilisez vos sens de Na’vi pour vous repérer. Vous parvenez à une nuée de papillons si vous suivez la bonne direction.

En suivant ces nuées de papillons dans la foret, vous repérez de gros champignons roses collés aux arbres de la forêt. Grimpez sur les champignons composant un escalier et progressez d’arbre en arbre en direction du nord-est jusqu’à revenir sur la terre ferme dans les hauteurs. Suivez le seul chemin disponible en vous baissant ou en sautant quand nécessaire pour rejoindre vos amis au sommet de la falaise et découvrir votre première fleur de tarsyu, renfermant un chant des ancêtre et une compétence provenant d’un arbre de compétence dédié, Boost aérien.

Il existe douze fleurs comme celles-ci dans le monde de Pandora et vous pouvez retrouver un guide complet via notre page globale. Une fois la cinématique terminée et la compétence débloquée, la quête se termine, enchaînant directement avec la quête principale Devenir.

