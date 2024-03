Une tempête au loin | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Pour débuter cette quête spectaculaire, appelez votre ikran et volez en direction des Plaines Supérieures et notamment des Arches du souvenir, l’une des premières zones que vous avez traversées à votre arrivée dans cette région, ou téléportez-vous simplement au point de voyage rapide Pâturages tout proche.

Une fois sur place, rejoignez Anqa au niveau du Promontoire de l’alliance sous la seconde arche intacte et suivez la cinématique catastrophique qui s’y déroule. Une fois celle-ci terminée, avancez dans les décombres et suivez le seul chemin possible. Interagissez en marchant avec les dépouilles au sol, en suivant toujours la direction du nord, puis faufilez-vous dans une cavité menant à l’extérieur jusqu’à parvenir à la plateforme de forage Alpha.

Il va vous falloir détruire les 2 câbles de contrôle de la foreuse. Pour cela, le mieux est de passer sous la structure, de contourner celle-ci par la gauche et de monter au niveau supérieur en utilisant le monte-charge pour éviter d’être repéré. Le premier boitier à saboter se trouve juste à côté de là, en allant vers l’ouest au même étage. Une fois ceci fait, allez de l’autre côté de la structure (vers le nord-est), et grimpez de deux étages grâce aux rampes. Là, rendez-vous au sommet de la structure pour trouver le second boitier à saboter. Attention aux AMP ou humains à pied au passage mais ceci devrait être réalisé assez simplement.

La prochaine étape de la mission vous demandera de détruire les fusibles de contrôle de la foreuse. Ceux-ci se trouvent du côté est. Le mieux est de descendre de trois étages depuis la tour précédemment visitée et de vous placer face à la foreuse, au niveau de gros tuyaux jaunes. De là vous pourrez décocher une flèche en direction des fusibles et les détruire.

A ce moment, vous devrez détruire le noyau de la foreuse. Plusieurs solutions, le côté castagne avec l’usage d’armes à feu pour détruire au plus vite le noyau tout en vous faisant attaquer par les AMP et autres humains, ou le côté plus calme en visant avec des flèches au bon moment. En effet, le noyau tournant, une trappe s’ouvrira temporairement vous donnant accès au noyau par intermittence. A vous de bien viser pour le détruire entièrement.

Une fois ceci fait, la foreuse étant désormais hors d’usage, il vous faudra vous diriger en direction du nord-ouest pour parvenir au centre de contrôle de l’usine. Le mieux là-bas est de détruire les AMP et tuer les humains présents pour mieux vous déplacer. Il vous faudra ensuite rejoindre le terminal principal de la zone, sur l’estrade métallique devant le gros bâtiment. A noter que dans ce bâtiment, vous trouverez pas mal d’objets, y compris un lance-roquettes qui peut être utile plus tard…

Il va vous falloir remettre le courant à ce terminal, en suivant les fils descendant à la plateforme en contrebas et en piratant le module présent là-bas. Puis remontez et utilisez votre SID sur les nœuds électriques sous le bâtiment principal pour rallumer le terminal et vous permettre de le pirater. Malheureusement, pour pouvoir le mettre hors d’usage, vous allez devoir d’abord activer des sondes dans deux endroits différents de la zone.

Rendez-vous au sud et trouvez la première sonde, en descendant dans la cavité creusée et en utilisant votre SID. Puis, direction l’est pour trouver la seconde sonde, cette fois bien gardée par des ennemis qu’il vous faudra éliminer pour activer cette seconde sonde. Enfin, revenez près du terminal principal et piratez-le pour démarrer une phase de combat très intense et très difficile.

En effet, vous allez devoir repousser les soldats de la RDA pendant près de 4 minutes, par vagues, incluant des véhicules volants, des AMP mais aussi des humains à pied. Attention car vos ressources sont limitées en termes de soins ou d’armes spéciales, dont prenez bien le temps de refaire le stock avant et éliminez les ennemis le plus vite possible en utilisant l’environnement. Ne fuyez pas ou ne vous cachez pas car ils attaqueront le terminal rendant la mission caduque, ce dernier renfermant de précieuses informations voulues par la Résistance.

Une fois le compte à rebours terminé, prenez votre ikran et retrouvez Anqa près du Promontoire pour terminer la mission après une cinématique, enclenchant une nouvelle mission, Montée en pression.