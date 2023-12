Pour continuer la mission, prenez le contrôle de votre ikran et envolez-vous vers les cieux. Vous allez devoir retrouver Etuwa sur la Pierre des conteurs, il s’agit d’une petite île des montagnes flottantes facilement reconnaissable puisqu’elle dispose de petites fleurs violettes partout sur ses parois.

Une fois sur place, parlez à Etuwa et profitez de la longue cinématique pour apprendre quelles sont vos prochaines actions et pourquoi selon Etuwa vous vous battez contre la RDA. La quête s’achève ainsi, laissant place à la quête Contre-offensive bien plus longue et bien plus rythmée.