Avatar: Frontiers of Pandora

Dans l'univers du film iconique, Avatar : Frontiers of Pandora nous livre une planète Pandora réalisée à l'aide du moteur de rendu Snowdrop. Jeu d'action-aventure avec une vue à la première personne, le joueur incarne un Na’vi explorant les territoires de l'Ouest et qui sera confronté aux humains et à leurs armes et machines redoutables.