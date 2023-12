Bienvenue dans la Résistance | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

So’lek vous a demandé de le retrouver au Camp de la Résistance. Pour cela, retournez en direction des cascades et repérez sur la droite de la zone où vous avez cueilli les baies de dapophet des lianes verticales.

Utilisez ces lianes grimpantes pour monter un peu dans les hauteurs puis regardez en direction de l’est et vers le haut pour trouver une liane grimpante fermée dans son cocon. Tirez une flèche dessus et grimpez. Plus loin, chargez un saut (maintenez la touche de Saut enfoncée) et sprintez en direction du ravin, lâchez la touche de saut au bon moment pour traverser ce long trou.

Progressez ensuite en direction du camp et traversez-le en direction du gros bâtiment au fond. Une fois devant celui-ci, une cinématique se déclenche vous présentant tout ce petit monde dont notamment Priya. Au sortir de cette séquence, vous devez trouver plusieurs interlocuteurs importants pour votre progression. D’abord, retrouvez Alma et Teylan que vous connaissez bien, un peu plus loin dans la structure au centre de commandement. Ils se trouvent en fait juste devant vous en partant vers le sud. Suivez-les ensuite jusqu’à trouver Rajinder dans les quartiers de vie.

Note : Vous trouverez à gauche sur une tablette, une note nommée « Inversion des rôles ». Récupérer des notes vous permet de récolter le trophée Gardien des histoires 🏆 pour 30 notes récupérées.

Parlez à Rajinder et récupérez les tenues qu’il vous offre, à savoir le T-shirt de chercheur et le Pagne de terrain, puis équipez-les via le menu. Pour en acheter de nouvelles, vous allez devoir trouver et dépenser des pièces détachées. Il y en a un peu partout sur Pandora, la plupart du temps dans des petites boites. Suivez ensuite Teylan un peu plus loin pour rencontrer un certain Alexander Tremayne (Alex), un ingénieur qui vous remet un appareil étrange, le Système d’Investigation des Données, ou SID.

Il vous sera utile pour pirater des structures ennemies notamment. Braquez l’appareil sur le boitier devant vous pour voir apparaître des lignes au sol. Suivez-les jusqu’au second boitier. Si vous êtes sur manette, vous allez devoir engendrer une petite pression sur la gâchette de tir pour faire fluctuer un cercle qui doit correspondre parfaitement sur le second cercle. Une fois les deux cercles emmêlés, vous passez à la suite. Suivez de nouveau les câbles et faites de même avec le troisième et dernier boitier. Mais ici, vous devrez aussi pirater le système, c’est à dire réaliser un labyrinthe en rejoignant le logo rond au milieu du labyrinthe avec votre marqueur se trouvant en bas à gauche.

La prochaine étape consiste à rejoindre vos collègues Sarentus à l’extérieur du complexe. Si vous êtes perdus, suivez les panneaux d’issues de secours. Une fois dehors, prenez en direction de l’ouest pour repérer une surface couverte. Entrez dedans et avancez jusqu’à apercevoir un feu de camp plus loin, déclenchant une cinématique.

Puis, rejoignez Alma au centre de commandement dans le laboratoire pour obtenir votre prochain objectif.

Vous allez devoir détruire une tour de contrôle de la RDA, la tour pneumatique Echo se trouvant au sud du laboratoire. Empruntez les larges lianes faisant un pont pour vous approcher de la zone polluée. L’objectif est simple mais multiple :

Détruire le générateur

Pirater à l’aide du SID puis détruire l’unité de refroidissement en tirant une flèche dans le ventilateur à côté de l’écran piraté

S’il y avait un conseil à donner, ce serait d’avancer le maximum en restant discret. Vous pouvez même détruire les appareils et vous enfuir sans tuer tout le monde, ce serait même préférable. Autrement, dès que vous êtes repérés, partez vous cacher pour éviter d’être touchés, le combat frontal n’étant jamais une bonne option dans Avatar Frontiers of Pandora, les renforts étant de plus très rapides à arriver. Si vous avez pu en ramasser, des grenades incapacitantes peuvent aider, tout comme une arme à feu ou des flèches explosives.

Les deux éléments détruits, il ne vous reste plus qu’à envoyer une flèche au sommet de la tour qui se retrouve anéantie et la vie reprend peu à peu dans la zone jusqu’à présent fanée et polluée. La mission s’achève ainsi que un appel de Teylan vous demandant de venir voir quelque chose pouvant rappeler Les chants des ancêtres, votre prochaine mission.

