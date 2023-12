Éveil | Soluce principale Avatar Frontiers of Pandora

Après une longue séquence d’introduction cinématique d’environ 11 minutes, vous devez personnaliser votre avatar. Sachez que des postes de personnalisation seront présents dans certains camps si vous souhaitez changer plus tard. Puis, vous prenez le contrôle de votre avatar.

Dirigez-vous vers la porte en face de votre caisson pour accéder à la cuisine et dérober sur une table des réserves de nourriture. Retournez voir Alma et patientez jusqu’à ce que vous deviez fuir. Courez à travers les couloirs uniques et bien indiqués. N’oubliez pas que vous devrez souvent vous accroupir pour passer ou encore sauter. Si vous devez briser des grilles d’aération, utilisez la touche d’attaque au corps à corps (R3 sur PlayStation ou RS sur Xbox par exemple) pour les détruire. A un moment, vous devrez courir dans un couloir où les balles fusent jusqu’à tomber sur un guerrier Na’vi qui vous transmet une oreillette.

Empruntez la porte à côté de vous et passez par la trappe au sol plus loin. Suivez le seul chemin disponible dans les couloirs et dans les tuyaux d’aération jusqu’à parvenir dans une salle où se tiennent des gardes. Ici, vous devrez vous faufiler discrètement pour ne pas être repéré. Guettez les rondes des gardiens et avancez à découvert dès les gardes ont le dos tourné.

Dans la première salve de pièces, 3 pièces contenant des gardes qui risquent de vous repérer existent. Avancez à pas de loup puis progressez dans les couloirs jusqu’à la prochaine pièce où vous tombez sur la porte du gymnase endommagée. Regardez juste sur sa gauche pour trouver au mur un fil sectionné. Réparez-le et passez de l’autre côté. Descendez un étage en dessous derrière les parapets en béton et cachez-vous de vos assaillants jusqu’à parvenir à la porte tout au fond. Sinon, engagez un combat de contact avec quelques uns pour vous en sortir.

Enchainez ensuite une succession de pouvoirs jusqu’à déclencher une cinématique vous mettant en joyeuse posture. Heureusement, So’lek votre guerrier venu en aide plus tôt est là et vous défend. Dans la pièce suivante, prenez à droite et sautez vers les tuyaux en face pour grimper. Suivez les pièces suivantes pour voir apparaître au fond une lueur provenant de l’extérieur. Emergez sur Pandora pour clôturer cette quête alors que vous vous trouvez au bord d’une rivière qu’il vous faut suivre dans la quête Pandora.

Avant de passer à la suite, nous vous rappelons que nous vous proposons une grande FAQ pour absolument tout connaître sur Avatar Frontiers of Pandora.