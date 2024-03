Union des forces | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Pour démarrer la quête, rendez-vous au Camp du Serment Zakru dans la zone du Fort de Pierre, juste à l’est de l’Usine d’extraction. Une fois sur place, parlez à vos nouveaux alliés puis sortez et allez discuter avec So’Lek qui vous remettra un Arc court. Enfin, parlez avec Alma avant de prendre la route de l’Usine d’extraction.

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour entrer dans cette forteresse. A noter que des tourelles vous surveillent, vous pouvez les désactiver avec votre outil de piratage. Nous vous proposons par exemple de grimper sur l’engin de chantier se situant à l’ouest du Fort puis de vous diriger vers le sud-est et ainsi pénétrer dans la baie de chargement se trouvant tout près.

Vous avez aussi la possibilité de pénétrer dans l’enceinte par le nord-est, au niveau des gros tuyaux proches d’un monticule de terre, surplombés par une grille que vous pouvez traverser. Progressez sur le côté de la zone, sans vous faire repérer pour rejoindre le hangar intitulé A03. Une fois au niveau du hangar, vous pouvez par exemple « tomber » dans les tranchées du chargeur puis dirigez-vous vers le nord-est pour accéder à la cage d’ascenseur du hangar. En route, attention aux robots et ennemis qui rodent.

Une fois dans la cage d’ascenseur de la mine, traversez la ventilation pour atteindre une pièce dans laquelle vous devrez tirez un levier ouvrant une porte et vous permettre de progresser. Dans la zone suivante, vous démarrez une longue séquence de discrétion-élimination-sabotage. En effet, vous devez saboter les injecteurs de trois zones de l’usine de A à C.

Dans la première zone, vous devrez éliminer tous les soldats avant de vous attaquer à l’arrivée du gaz se trouvant en contrebas, en tirant sur le levier. Attendez ensuite que le poison sous forme de gaz vert se dissipe pour aller tirer sur les câbles de l’injecteur.

Dans la pièce suivante, même procédure avec les ennemis et les deux dispositifs de la zone B. Enfin, dans la zone C, vous aurez deux injecteurs à activer et à saboter pour détruire toutes les conduites de gaz. Si vous n’avez pas le temps de casser les deux injecteurs en un seul battement de levier, remontez pour l’activer à nouveau et détruire le dernier injecteur.

Puis, passez par la porte se trouvant en hauteur de la pièce au nord-est (et gardée par deux ennemis) et avancez grâce à la ventilation et aux tuyaux plus loin jusqu’à activer un levier vous permettant d’entrer dans la Zone de traitement de l’usine. A noter qu’un coffre peut-être piraté ici permettant d’obtenir un Fusil à pompe. Il va falloir ici combattre et éliminer une première vague d’ennemis avant de poursuivre vers l’ouest pour passer la porte « Processing B » menant à la salle de traitement B de l’usine.

Franchissez la porte se trouvant un peu plus loin grâce au levier et occupez-vous d’un second groupe de soldats. Dans cette pièce, la seule manière de vous en sortir sera de tirer sur les 6 conduits de fluide d’extraction situés en hauteur et marqués en bleu avec votre sens de Na’vi. Attention parce qu’ils renferment du poison. Une fois ceci fait, continuez votre route vers l’ouest et tirez sur le levier. Avancez vers la salle de production mais une porte se fermera devant vous. Pour avancer, suivez le câble avec le SID pour détruire un boitier vous bloquant le chemin. Piratez ensuite le terminal situé tout près de la porte pour ouvrir la porte.

Avancez jusqu’à la prochaine porte fermée et entrez dans la pièce face à vous. Suivez le câble pour repérer un terminal. Passez par la ventilation et dans la pièce suivante, piratez le terminal en question. Redescendez et visez à travers la porte buggée pour toucher le boitier rouge sur le mur de la pièce attenante. Revenez à la porte bloquée pour pirater un terminal et ouvrir la porte.

Suivez les couloirs jusqu’à la salle de production pour apercevoir des mélangeurs chimiques sur lesquels vous allez devoir détruire les conduits. Les pièces étant remplies d’ennemis, neutralisez-les un maximum puis repérez les conduits sur les 2 mélangeurs pour leur tirer dessus. Montez ensuite un peu plus haut dans la pièce et fermez la soupape de pression.

Ceci aura pour effet de répandre du gaz partout dans la pièce. Montez immédiatement plus haut encore et éliminez les ennemis qui viennent d’arriver. Répétez les mêmes gestes que précédemment c’est-à-dire tirez sur les conduits du mélangeur 3 et fermez la soupape tout en haut de la zone. Sortez de la pièce et empruntez le couloir en direction du sud-ouest. Piratez alors le terminal dans la salle de contrôle pour pouvoir accéder aux ultimes soupapes dans la pièce suivante. Détruisez les 4 soupapes identifiées par votre sens de Na’vi dès qu’elles s’ouvrent pour cracher du feu, et franchissez la grosse porte vous permettant de quitter les lieux au niveau 1 de la pièce.

Suivez l’unique chemin qui s’offre à vous et allez retrouver vos compagnons et Alma au camp du Serment Zakru à l’est pour terminer la quête et entamer la suivante, Célébration de la Victoire.