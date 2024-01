Comment résoudre une image mémorielle ?

Il s’agit d’exercices de méditation et de coordination. Il vous faudra reproduire les mouvements de votre personnage à l’écran via les contrôles affichés, en suivant des lignes tracées à l’écran, sans trop vous en écarter et en gardant un rythme suffisamment lent et soutenu pour ne pas vous faire distancer et ne pas aller trop vite à la fois. Vous aurez trois chances de réussir avant d’échouer.

A noter que ces exercices vous octroient seulement de la Faveur de clan et sont paramétrables pour être automatiquement résolus via les menus du jeu (onglet Gameplay). Il y a treize Images mémorielles réparties dans le monde ouvert, voici leur localisation.

Localisation des images mémorielles

Forêt des kinglors

Image mémorielle 01

Image mémorielle 02

Image mémorielle 03

Image mémorielle 04

Pour avoir accès à cette Image mémorielle, vous allez devoir accomplir la quête annexe Besoin d’air et détruire le camp de la RDA Drague Alpha dans la zone de la Crête de la Lame de pierre.

Plaines supérieures

Image mémorielle 05

Image mémorielle 06

Image mémorielle 07

Image mémorielle 08

Image mémorielle 09

Forêt embrumée

Image mémorielle 10

Image mémorielle 11

Image mémorielle 12

Image mémorielle 13

