Légendes Pokémon Arceus a un côte RPG plus traditionnel que les autres épisodes de la série. Un sentiment amplifié par la présence de missions annexes classiques confiées par des PNJ et listées dans un journal de quêtes. Et puisqu’elles sont très nombreuses, il est possible d’avoir du mal à toutes les trouver. C’est pourquoi nous nous proposons cette liste complète avec quelques conseils généraux pour vous mettre sur leurs pistes.

Certains noms de quêtes s’affichent en rouge, c’est signe qu’il s’agit d’un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour consulter son guide.

Comment récupérer des missions secondaires dans Légendes Pokémon Arceus ?

En temps normal, les quêtes secondaires sont assez bien indiquées. Les PNJ qui ont une mission pour vous ont une icône d’eux. Pas besoin de chercher partout en permanence, les missions secondaires disponibles sont aussi indiquées sur la carte. On en trouve dans les allées de Rusti-Cité, au Siège du Groupe Galaxie (notamment sur le tableau présent dans le bureau du Professeur Lavande), mais aussi lors des explorations.

Toutes les quêtes secondaires de Légendes Pokémon Arceus ne sont pas forcément disponibles immédiatement, certaines apparaîtront seulement quand vous aurez le rang suffisant ou accès à la zone nécessaire. Il y a également des chaînes de missions et il faudra donc attendre d’avoir terminé celle en cours pour obtenir la suivante.

Et d’autres se déclenchent après la capture d’un Pokémon précis donc si vous avez toujours du mal à trouver l’une des quêtes de la liste, tentez de capturer différents membres de la famille d’évolution du Pokémon cité dans les titres des missions manquantes, cela débloquera probablement la situation.

Liste complète des quêtes secondaires de Légendes Pokémon Arceus

Chenipotte peut évoluer ? Un Etourmi tout mignon Les oreilles de Lixy Grand Mustébouée, petit Mustébouée… L’admirateur du Groupe Galaxie Les Appâts Toumou avant tout ! Les jeux de Baudrive Un trio de Keunotor retors La vision nocturne de Nosferapti ? Chenipotte a évolué ! La mélodie des plaines Un poids parfait pour préparations en pot De beaux arbres à Baies Besoin de Baies Éclate-Ballons dans les plaines Le rôdeur nocturne De fleur en bourgeon Fabrique-moi une poupée ! Un étrange Ponyta Le feu follet mystérieux Un M. Mime dans le village Étranges apparitions nocturnes De nouveaux articles Inspiration Hippopotas Portait de Pokémon : dans la forêt Devenez une légende du Vise-et-Tire ! Cherche Pokémon laboureur de parcelles L’amitié des Pokémon A la recherche de feuilles amères Allons voir si la rose… L’installation du Bivouac de la Friche Les Psykokwak se prennent la tête Étudions le gros champignon ! Un remède à base de venin Une stratégie pour Pachirisu Une petite soif Une odeur nostalgique Perdue dans le marais Tout sur Magicarpe L’amulette perdue dans l’étang Une queue gracieuse Cherche Pokémon arroseur de cultures Encore plus de nouveaux articles Portrait de Pokémon : dans la nuit Inspiration Sancoki L’installation du Bivouac Côtier Éclate-Ballons sur la côte Les saveurs de chez soi À la poursuite des Capumain Une double queue de poisson Au ras des fleurs Les évolutions d’Évoli L’encre d’Octillery Un en-cas contrariant Le ‘tit creux de Tiplouf Un Machopeur pour les bâtisseurs La saveur du miel Perdue sur la côte La chevelure de Feuforêve Cherche Pokémon destructeur de rocher Toujours plus de nouveaux articles Portrait de Pokémon : à la rivière Inspiration Cheniselle Finie, la phasmophobie ! L’installation du Bivouac de Montagne La légende des mers Les Mélofée au clair de lune Un Tarinor ne perd jamais le nord Perdue au contrefort Inspiration colorée Encore toujours plus de nouveaux articles Une course rapide pour Hygia Quel est le vrai Cheniti ? Un Leuphorie au grand cœur La chevelure de Kirlia Chasse aux champignons avec Marcacrin Perdue dans les plaines L’installation du Bivouac du Glacier Éclate-Ballons dans la neige La meilleure recette de tous les temps Recherche Pokémon tout feu tout flamme Les vestiges d’un ancien hameau Des Goupix blancs comme la neige Une experte autoproclamée en Grelaçon En suspension sous le toit Perdue dans la neige ? Obalie qui roule… Un Lucario d’acier Le trésor du Clan Diamant Le trésor du Clan Perle À la recherche de Giratina Exprimer sa gratitude (bonus sauvegarde Pokémon Épée – Bouclier) Un sombre cauchemar (bonus sauvegarde Pokémon Diamant Étincelant – Perle Scintillante) Les avatars de Hisui

