Légendes Pokémon Arceus propose de nombreuses quêtes secondaires. Parmi lesquelles on retrouve par exemple celle nommée L’amulette perdue dans l’étang dont le titre donne un gros indice sur le principe comme on vous l’explique ci-dessous..

Comment retrouver l’amulette perdue dans l’étang de Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Malu

Malu Localisation de la quête : Marais Carmin – Bivouac de la Friche

Marais Carmin – Bivouac de la Friche Récompenses : Fragment de fer x5 Cailloux Effort x1



Lors de la petite pause accordée par la mission principale Une nouvelle mission, une quête secondaire fait son apparition dans le Marais Carmin. Vu qu’elle se trouve à proximité du bivouac de la Friche, il n’est pas impossible qu’il y ait besoin de faire L’installation du Bivouac de la Friche avant.

Direction ce bivouac donc pour trouver Malu qui semble dans tous ses états. En effet, lors de son exploration de la zone, il est tombé sur un Hippodocus Baron et il a perdu sa précieuse amulette pendant sa fuite. Il vous demande donc de la retrouver pour lui.

Il faut partir vers le Plateau Tourbeux au sud-ouest pour chercher l’étendue de boue où se promène l’Hippodocus Baron. Vous verrez un point brillant dans la boue derrière lui. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas forcément besoin de l’affronter ou de le capturer. En effet, vous pouvez simplement courir vers le scintillement pour activer une scène.

Cela ne sera pas aussi simple que ça puisqu’un Hippodocus classique voudra tout de même vous affronter. Il est niveau 34 et de type Sol donc il est sensible aux attaques de type Eau, Plante et Glace. N’hésitez pas à en profiter pour le capturer.

Malu s’approche de vous pour retrouver son amulette et mettre fin à cette quête. Méfiez-vous tout de même de la réapparition des Pokémon sauvages des environs à la fin du dialogue.

