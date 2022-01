C’est dans le titre, l’un des but finaux de Légendes Pokémon Arceus est de rencontrer Arceus, cependant, celui-ci vous demande de compléter entièrement votre Pokédex afin d’être digne de le rencontrer. La toute dernière quêtes secondaire, Les Avatars de Hisui, va vous permettre de capturer les derniers Pokémon Légendaires du titre afin de tout compléter. Voici un guide qui vous dit pas à pas comment les obtenir.

Comment débloquer la quête : Les Avatars de Hisui ?

Sachez qu’il vous faudra d’abord avoir vaincu le boss final de l’aventure pour que cette quête puisse se déclencher. Ce ne sera pas une mince affaire, mais après y être parvenu, retournez au QG du groupe Galaxy. A l’entrée, Penséa vous explique que Hisui abrite d’autres Pokémon extraordinaires qui sont au nombre de trois : Boréas, Fulguris, et Démétéros.

En lui parlant, elle vous donne des indices sur leurs emplacements. Heureusement ce guide va vous faciliter la tâche pour les trouver. Notez qu’il vous faudra impérativement les capturer mais il n’est pas nécessaire de sauvegarder et de redémarrer votre partie en cas de K.O inopiné. En effet, si cela arrive, il suffit simplement de revenir sur les lieux pour les affronter de nouveau.

Où trouver Démétéros ?

Démétéros se trouve dans les Plaines Obsidiennes, et plus précisément sur l’île Rosa Rugosa. Il s’agit du plus simple à capturer mais il vous donnera déjà une idée de la difficulté pour engager le combat contre ces trois loustics. Pour pouvoir lancer les hostilités, approchez-vous discrètement et lancez un de vos Pokémon sur lui puis, immédiatement après ça, lancez un autre Pokémon de votre équipe pour engager le combat.

Où trouver Fulguris ?

Fulguris sur trouve sur la Côte Lazuli. Il traîne sur l’eau juste au nord de la Main de sable. Attention, il faut que la météo affiche une tempête (pas de la pluie classique) afin de pouvoir le rencontrer.

Comme vous allez le constater, il est le plus embêtant des trois pour engager le combat. Refaites la même technique que précédemment. Si vous êtes confiant, vous pouvez tenter avec le saut au ralenti, sinon lancez les Pokéball sur lui quitte à vous prendre un coup de tornade pendant l’animation.

Où trouver Boréas ?

Boréas se trouve sur les Terres Immaculées et plus précisément sur l’Etendue Polaire. Attention, il faut que la météo affiche une tempête de neige pour que vous que vous puissiez le rencontrer.

Le plus difficile ne sera pas de l’approcher mais d’éviter que les Pokémon sauvages autour ne vous gênent pas. Si c’est le cas, faites le fuir dans un coin plus tranquille. En ce qui concerne l’engagement du combat, on vous renvoi à Démétréos plus haut.

Où trouver Amovénus ?

Une fois que vous avez capturé les trois Pokémon, rendez-vous au Hameau oublié pour faire votre rapport à Penséa. Elle vous avoue que la tâche n’est pas terminé et qu’il reste un dernier Avatar à capturer : Amovénus. Rendez-vous donc au Marais Carmin pour accomplir votre dernière besogne.

Elle se trouve plus précisément au Marais Carlate. Utilisez ce que vous avez appris précédemment pour la capturer.

Retourner voir Penséa pour valider la quête et obtenir le Miroir Sacré. Cet objet vous permet de faire changer de forme les 4 Pokémon. Il vous suffit d’appliquer l’objet via le menu de vos objets rares.

Pour d’autre guides du même genre n’hésitez pas à consulter notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment la liste complète des missions secondaires du jeu ou celle des Pokémons du Pokédex de Hisui.