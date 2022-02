Légendes Pokémon Arceus consacre plusieurs de ses quêtes secondaires à certaines des créatures les plus emblématiques de la série et forcément les canards psychiques ont droit à leur moment de gloire dans Les Psykokwak se prennent la tête. Et pour éviter que vous héritiez de leur migraine, voici le guide pour réussir cette mission.

Comment aider les Psykokwak dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Lunaise

: Lunaise Localisation de la quête : Marais Carmin – Hameau Diamant

: Marais Carmin – Hameau Diamant Récompense : Rappel Max x1

Dès que vous débloquez le Marais Carmin, pendant la quête principale Le souci de Marcia, une quête secondaire vous attend à l’est de la map dans la zone du Hameau Diamant.

Vous y trouvez Lunaise qui vous demande de l’aide pour soigner les maux de têtes des Psykokwak. Vous êtes donc chargé d’aller vous renseigner sur un possible remède à Rusti-Cité.

Direction Rusti-Cité et le Siège du Groupe Galaxie puisqu’il faut se rendre dans les locaux du Corps des Soignants. Il s’agit du bureau à droite de celui de la cheffe Selena au rez-de-chaussée. C’est avec Nacée qu’il faut parler pour obtenir le Remède Secret et oui, il s’agit bien d’une quête Fedex.

Vous pouvez donc repartir pour le Marais Carmin puis le Hameau Diamant mais n’hésitez pas à vous servir du voyage rapide pour l’atteindre, car non, il ne se limite pas qu’aux bivouacs. Vous pouvez remettre le remède à Lunaise pour soigner les braves Pokémon et en finir avec cette mission.

