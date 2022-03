Légendes Pokémon Arceus propose de nombreuses quêtes secondaires pour étoffer un peu votre expérience. Et certaines d’entre elles se débloquent seulement une fois la bonne espèce de Pokémon capturée. Comme pour Une stratégie pour Pachirisu qui demande d’avoir au moins un écureuil électrique. On vous explique comment le trouver dans ce petit guide.

Comment obtenir Pachirisu dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Posu

Posu Localisation de la quête : Marais Carmin – Bivouac du Marais

Marais Carmin – Bivouac du Marais Récompenses : Baie Sitrus x3 Cailloux Effort x1



On peut trouver des Pachirisu au niveau du Marais Carmin. Certains ont une chance d’apparaître dans les arbres qui remuent mais il y une zone où leur rencontre est beaucoup moins aléatoire. Le Pokédex dit qu’il s’agit du Champ Bourdonne mais en ce qui nous concerne, on les a trouvé un peu plus au nord de cette zone, à la Lande Herbacoton, endroit que vous connaissez déjà si vous avez déjà fait la mission secondaire À la recherche des feuilles amères.

Si cela ne vous dit rien, direction l’est de la zone pour atteindre le Hameau Diamant, où vous pouvez vous téléporter si vous avez déjà visité le village, notamment lors de la quête Les Psykokwak se prennent la tête. Il faut ensuite partir vers le nord-est pour faire tout le tour du Lac Courage puis continuer vers le sud.

Après en avoir capturé au moins un, vous pouvez rentrer à Rusti-Cité pour constater qu’une nouvelle mission est apparue sur le Tableau présent dans le Bureau du Professeur Lavande au Siège du Groupe Galaxie.

Et cette mission vous demande de retourner au Marais Carmin pour aller voir Posu qui se trouve près du Bivouac du Marais.

Il vous explique qu’il veut mieux combattre avec Pachirisu et qu’il a besoin d’une démonstration. Il vous propose donc un combat mais la condition est de n’avoir qu’un Pachirisu dans votre équipe. Heureusement, un PNJ vous permettant de changer votre composition est juste à gauche.

Autant vous prévenir, le combat sera un peu compliqué puisque vous affronterez un Ursaring de niveau 30 qui pourra utiliser des attaques de type Sol. Pachirisu y sera donc très sensible mais ne pourra pas attaquer les faiblesses d’Ursaring, même en apprenant une attaque chez Bélila (mais elle peut tout de même peut-être lui enseigner des capacités plus puissantes que celles de base selon votre rang).

Le but est donc surtout de faire assez xp votre Pokémon pour qu’il puisse éviter de se faire vaincre en un coup. A titre indicatif, notre Pachirisu Baron niveau 40 perdait tout de même les deux-tiers de sa vie avec un Piétisol. Sachez aussi qu’Ursaring peut baisser votre puissance d’attaque avec certaines capacités pour corser encore un peu la difficulté de l’ensemble.

On estime qu’au niveau 40 et avec de quoi pouvoir soigner Pachirisu, cela devrait passer à coups de Mâchouille, surtout si vous passez au style Puissant quand Ursaring a moins un peu moins de la moitié de ses PV. Heureusement, il n’y a pas d’autres étapes à faire, la victoire permet de terminer cette quête.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.