Légendes Pokémon : Arceus

Légendes Pokémon : Arceus est un action-RPG en monde ouvert sur Switch développé par Game Freak. Il se déroule dans la région de Sinnoh à l'époque féodale. On y incarne la première personne envoyée pour explorer cette zone encore sauvage et cataloguer les Pokémon. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autres dresseurs, d'arènes ou de ligue. Le fil conducteur est donc l'enquête sur le mystérieux Arceus. C'est un jeu essentiellement basé sur l'exploration et pousse plus loin cet aspect que les Terres Sauvages des derniers épisodes. Les combats ont également été revus pour apporter plus de dynamisme.