Légendes Pokémon Arceus a souvent des quêtes secondaires très courtes. Surtout quand vous avez déjà la bonne créature comme c’est probablement le cas dans Un remède à base de venin sur lequel on se penche dans ce petit guide.

Où trouver Cradopaud dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Hygia

Hygia Localisation de la quête : Tableau du Bureau du Professeur Lavande

Tableau du Bureau du Professeur Lavande Récompenses : Total Soin x3

Bonbon Exp. S x3



Cette quête fait partie de la vague qui se débloque lors de la pause apportée par le chapitre principal Une nouvelle mission. On la trouve au niveau du Tableau du Bureau du Professeur Lavant au Siège du Groupe Galaxie. Il n’est pas impossible qu’avoir au moins un Cradopaud soit une autre condition pour l’obtenir. Si c’est le cas, pas de panique, on vous explique où le trouver un peu plus loin dans cet article.

La première étape de la quête ne vous demandera pas un long voyage puisqu’il suffit d’aller dans le Bureau du Corps des Soignants qui se situe deux pièces plus loin, juste à droite de celui de la Cheffe Selene. Vous tombez sur Hygia qui vous explique avoir besoin de venin de Cradopaud pour faire un nouveau remède. Elle voudrait donc que vous lui donniez un de vos Cradopaud, oui donner, vous ne pourrez pas le récupérer.

Si vous n’en avez pas ou que vous ne souhaitez pas lui donner ceux que vous avez actuellement, partez au Marais Carmin pour vous rendre au Marais Bouchebée au sud du bivouac du Marais. Les Cradopaud se trouvent dans les petits points d’eau.

Vous pouvez désormais donner un exemplaire de ce Pokémon à Hygia pour mettre fin à cette mission.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.