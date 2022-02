Légendes Pokémon Arceus contient parfois des quêtes secondaires qui n’apparaissent que lorsque l’on a capturé ou fait évoluer le bon Pokémon. C’est notamment le cas de Étudions le gros champignon ! qui requiert d’avoir au moins un Parasect. On vous explique comment l’avoir dans la suite de cet article.

Comment obtenir Parasect dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Gonfus

Gonfus Localisation de la quête : Tableau du Professeur Lavande

Tableau du Professeur Lavande Récompense : Truffe sucrée x5

En réalité, pour débloquer cette quête, il y a deux conditions à remplir. La première est d’avoir terminé la mission secondaire Les Appâts Toumou avant tout ! et la seconde est, comme dit dans l’introduction de cet article, d’avoir au moins un Parasect. Ils sont assez courants dans la zone du Marais Carmin, on va donc plutôt vous expliquer comment en trouver dans les Plaines Obsidiennes si vous souhaitez faire cette quête le plus tôt possible.

En partant vers le sud depuis le Bivouac du Plateau. On trouve une petite vallée au niveau de la zone Cellier Champêtre qui est remplie de Paras. Vous pouvez en capturer pour les faire évoluer au niveau 24. Notez qu’il y a aussi un Parasect Baron au fond de la vallée mais vu qu’il faut donner le Pokémon, vous n’avez peut-être pas envie de vous séparer d’un Baron.

Si les deux conditions sont réunies, alors la quête fait son apparition sur le Tableau dans le bureau du Professeur Lavande.

Gonfus a changé d’endroit depuis la dernière fois et il se trouve désormais dans une des maisons de Rusti-Cité. Plus précisément l’avant-dernière du côté ouest de la Joliallée.

Il vous demande alors de lui donner un Parasect. Ce que vous pouvez faire immédiatement si vous êtes d’accord pour lui donner le votre ou que vous en avez plusieurs exemplaires, sinon vous connaissez déjà la méthode pour en avoir d’autres.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.