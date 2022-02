Dans Légendes Pokémon Arceus, le remplissage du Pokédex prend une part importante, que ce soit lors de l’épopée principale ou dans les nombreuses quêtes annexes du genre. L’une des quêtes qui vous demande de remplir une page Pokédex s’intitule « De fleur en bourgeon », et vous demandera de vous occuper du cas de Ceriflor.

Où trouver des Ceriflor ?

Personnage : Borsol

: Borsol Localisation de la quête : Rusti-Cité

: Rusti-Cité Récompense : Bourgeon vivace x5

Pour accomplir cette quête, Borsol vous demandera de remplir une page Pokédex concernant le Pokémon Ceriflor. Si à première vue, cela n’a rien de difficile, Ceriflor peut être particulièrement difficile à trouver.

Il s’agit là d’un Pokémon qui peut se trouver dans les arbres, et qui à plus de chances d’apparaître les jours de pluie. On trouve ainsi des Ceriflor aux lieux suivants :

Plaines Obsidiennes – Forêt Lointaine

Marais Carmin – Marais Bouchebée

Contrefort Couronnée – Source Reculée / Source Féérique / Grotte Préhistorique

Pour rappel, pour compléter la page Pokédex d’un Pokémon, il suffit simplement d’arriver au niveau 10. Une fois ces lieux fouillées et la page complétée, retournez voir Borsol pour terminer la quête.

