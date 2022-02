Légendes Pokémon Arceus développe Rusti-Cité et ses services au fil de l’aventure grâce aux quêtes secondaires. Celle qui nous intéresse dans cet article permet d’obtenir De nouveaux articles dans la Boutique.

Où trouver du Riz Zélé dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Sica



Sica Localisation de la quête : Boutique

Boutique Récompense : Nouveaux articles à la Boutique



Après avoir rencontré Marcia au début de la quête principale Le souci de Marcia, Rusti-Cité voit apparaître plusieurs quêtes dont celle proposée par Sica devant sa Boutique (qui se trouve juste à gauche quand on sort du Siège du Groupe Galaxie).

Il vous informe vouloir proposer de nouveaux items à la vente mais Nectarin refuse de lui ouvrir ses stocks. Pour le faire changer d’avis, Sica souhaite donc que vous offriez trois brins de Riz Zélé à Nectarin.

On trouve principalement cette ressource dans la zone du Marais Carmin. On peut en ramasser directement par terre autour des étendues d’eau mais on peut aussi en obtenir en envoyant un Pokémon sur les gros tas de paille que l’on croise parfois dans la zone.

Une fois les trois brins en votre possession, vous pouvez aller voir Nectarin qui est au sous-sol du Siège du Groupe Galaxie. Quand vous lui donnez le Riz Zélé, il accepte d’aider Sica et vous envoie donc lui annoncer la bonne nouvelle.

Rendez-vous à la Boutique pour prévenir Sica et terminer la quête. Notez au passage que les nouveaux objets sont aussi disponibles à l’achat auprès des PNJ des Bivouacs lors des expéditions.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.