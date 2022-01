Légendes Pokémon Arceus est disponible ce 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Après la promesse d’une révolution de la série et une communication minimaliste, il est donc normal que certaines choses vous semblent floues au niveau de son principe, ses changements mais aussi son déroulement. C’est pour cela que nous nous proposons ce guide complet avec des astuces et conseils, mais aussi une FAQ pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser.

Guide Légendes Pokémon Arceus

Vous pourrez retrouver ici tous les articles liés à la progression dans Légendes Pokémon Arceus mais aussi des conseils ou tutoriels. Cette section sera régulièrement mise à jour dès la sortie du jeu afin d’y retrouver la totalité de nos guides et astuces liés au jeu.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici la liste des questions les plus fréquemment posées à propos de Légendes Pokémon Arceus, accompagnées bien évidemment de leurs réponses.

Qu’est-ce que Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus est un RPG dont la sortie a lieu le 28 janvier 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch, et qui sert de préquelle à Pokémon Diamant, Perle, Platine et leurs versions récentes. On retrouve Game Freak au développement ce qui donne une place très particulière au jeu. Le studio est normalement dédié aux épisodes principaux et à leurs remakes.

Ainsi, leur seul autre jeu Pokémon en dehors de la série principale est le free-to-play Pokémon Quest sorti en 2018 sur Switch et smartphones. Mais ici, les développeurs tentent de tirer profit de leurs expérimentations avec les Terres sauvages de Pokémon Épée et Bouclier pour proposer une formule différente, ambitieuse et plus tournée vers l’action.

Quelle est l’intrigue de Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus suit les aventures d’un jeune dresseur ou d’une jeune dresseuse qui rejoint le Groupe Galaxie dans sa mission de découverte de la région d’Hisui qui sera connue quelques siècles plus tard sous le nom de Sinnoh. En plus de cette organisation, on retrouve aussi les Clans Diamant et Perle qui veillent sur les Pokémon Monarques.

Il s’agit de Pokémon plus puissants qui règnent sur les différentes zones d’Hisui. Cela ne les immunisent pas à l’étrange phénomène qui touche la région en rendant les créatures très agressives. En plus d’explorer la région, il faudra donc tenter de calmer les Pokémon affectés tout en enquêtant sur les liens entre cette menace et le légendaire Arceus.

En quoi Légendes Pokémon Arceus est-il différent des épisodes classiques ?

Ce qui différencie Légendes Pokémon Arceus de ce qu’on a vu jusqu’à présent, c’est sa structure. En effet, là où Pokémon nous avait habitué à un grand voyage dans le but de vaincre la Ligue avec des obstacles et des péripéties en cours de route pour apporter de l’intrigue, ici tout repose sur un système de missions.

Votre avatar reçoit des quêtes quand il ou elle est à la base. On va accomplir cet objectif puis revenir au QG pour obtenir sa récompense et lancer sa prochaine tâche. Certaines de ces quêtes font avancer l’intrigue tandis que d’autres sont purement secondaires et facultatives. Cela rapproche donc un peu plus le jeu d’un JRPG classique.

Avec même une tendance à l’Heroic Fantasy vu que Légendes Pokémon Arceus se déroule dans un cadre inspiré par le Japon féodal. L’endroit n’est pas encore vraiment habité et la domestication des Pokémon n’en est qu’à ses débuts. La région est encore sauvage, il n’y a donc pas de routes, d’arènes ou d’autres villes mais seulement la nature à explorer et les Pokémon à étudier.

Est-ce que Légendes Pokémon Arceus est un monde ouvert ?

Si l’on devait comparer Légendes Pokémon Arceus à un autre jeu, il tiendrait plus du Monster Hunter que du Zelda Breath of the Wild. En effet, il n’y a pas un monde ouvert unique mais plutôt une collection de grandes zones à explorer. Des zones dont l’accès se débloque d’ailleurs au fur et à mesure de votre progression.

L’autre point de comparaison avec Monster Hunter est le Rang d’Exploration qui fait penser au Rang de chasseur. Les missions et les zones se débloquent en fonction du Rang d’Exploration qui grimpent avec les missions mais aussi avec le Pokédex.

Comment fonctionnent le Pokédex et la capture dans Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus est un jeu qui est basé sur la capture et la complétion du Pokédex, il va donc plus loin dans les mécaniques liées à cela. Pour attraper un Pokémon par exemple, les combats ne sont pas forcément nécessaires. On peut simplement s’approcher discrètement d’une créature pour lancer directement une Poké Ball.

Dans ce cas, il faut faire attention à bien viser mais aussi à son timing et au poids de la ball. En effet, plus elle est lourde, plus il faudra s’approcher pour la lancer car sinon elle n’ira pas assez loin pour atteindre sa cible.

Quant au Pokédex, il ne se contente plus de savoir si vous avez vu ou capturé tel ou tel Pokémon. Ici, chaque entrée a droit à un niveau qui augmente via un système de points. On gagne des points à chaque fois que l’on croise l’espèce en question, mais aussi qu’on la capture, qu’on la fait évoluer, qu’elle utilise une attaque précise,… Ce qui est pris en compte pour monter le Rang d’Exploration.

Est-ce que les combats restent du tour par tour dans Légendes Pokémon Arceus ?

La formule évolue mais elle ne se révolutionne pas : Légendes Pokémon Arceus ne devient pas un Action-RPG pour autant. On garde ainsi du tour par tour de JRPG classique mais avec cependant un changement de taille puisque l’on n’est plus forcément limité à une action par tour ce qui donnerait presque un côté Active Time Battle aux affrontements.

Concrètement, cela veut dire que lorsque l’on choisit une attaque, il faut spécifier si on veut sa version puissante ou sa version rapide. Le Style Puissant fait comme son nom l’indique plus de dégâts mais le Style Rapide permet, selon vos choix et ceux de l’adversaire, de vous donner une chance d’attaquer plusieurs fois au tour suivant ou au moins de vous donner la priorité.

D’où vient le côté action de Légendes Pokémon Arceus ?

Les combats sont toujours au tour par tour dans Pokémon Légendes Arceus, mais cela ne veut pas dire pour autant que votre personnage aura toujours son équipe à disposition pour le protéger. En effet, il n’y a pas de rencontres aléatoires, les Pokémon sauvages sont tous visibles sur le terrain. Il faut avancer avec précaution pour s’approcher des plus craintifs qui fuient en vous voyant.

D’autres au contraire vont directement attaquer votre personnage qui peut prendre des dégâts et être mis K.-O. Il faudra donc ramper et profiter de la couverture des herbes hautes pour faire de la simili-infiltration ou faire des roulades d’esquives lorsque l’on vous attaque pour avoir le temps d’envoyer un de vos Pokémon.

Notons le cas particulier des combats de boss qui ont différentes phases. Certaines sont bien des combats classiques mais d’autres vous privent de votre équipe. Il faut donc esquiver vous même les attaques avec des roulades ou autres, tout en lançant des projectiles sur le boss afin de l’affaiblir.

Est-ce qu’il y a des combats contre d’autres dresseurs dans Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus comporte bien des combats contre d’autres dresseurs mais ils sont extrêmement rares comparé aux autres jeux Pokémon. La région d’Hisui est encore sauvage dans le jeu et l’on incarne l’un des tous premiers dresseurs, ce n’est donc pas une activité commune.

Certains de vos collègues vont vouloir évaluer votre niveau, ce qui comprend quelques combats contre eux, mais vous devriez pouvoir explorer la région tranquillement sans que des Montagnards ou des Pêcheurs vous arrêtent tous les deux mètres.

A quoi sert le craft dans Légendes Pokémon Arceus ?

Légendes Pokémon Arceus ajoute un système de craft mais pas question de se faire des armes ou des pièces d’équipement pour votre personnage. Non, cela sert à confectionner ses Poké Ball, ses objets de soin et autres items pour approcher ou fuir les Pokémon sauvages.

Mais rassurez-vous si vous n’avez pas la patience de ramasser tous les matériaux nécessaires puisqu’il est possible de les acquérir, ou même les produits finaux, auprès des boutiques de la ville.

Quels sont les trois Pokémon de départ dans Légendes Pokémon Arceus ?

Si Légendes Pokémon Arceus se déroule dans la région de la quatrième génération, le jeu ne reprend pas ces starters et va plutôt piocher dans d’autres épisodes. On retrouve donc :

Brindibou, de type Plante/Vol (issu de la génération 7)

Héricendre, de type Feu (issu de la génération 2)

Moustillon, de type Eau (issu de la génération 5)

Mais pas de panique si vous êtes fans de Tortipouss, Ouisticram et Tiplouf puisque les trailers les montrent à l’état sauvage ce qui laisse envisager qu’il est possible de les capturer.

Est-ce que Légendes Pokémon Arceus contient des Pokémon inédits ?

La sortie de Légendes Pokémon Arceus ne marque pas le début d’une nouvelle génération. De plus, la région d’Hisui deviendra par la suite celle de Sinnoh. Le Pokédex régional sera donc le même à quelques exceptions près puisque certains Pokémon tels que Caninos, Voltorbe ou Zoroark ont droit à des formes et des évolutions inédites, avec des types différents.

Est-ce que vos Pokémon peuvent vous suivre en jeu ?

Non, contrairement à d’autres épisodes récents, un membre de votre équipe ne restera pas en permanence à vos côtés dans Légendes Pokémon Arceus. Ce qui est logique puisqu’une partie de la difficulté repose sur le fait que votre personnage soit parfois seul face aux attaques des Pokémon sauvages, il serait étrange de voir votre fidèle allié vous regarder tomber sous les coups sans rien faire.

Comment fonctionnent les montures dans Légendes Pokémon Arceus ?

Il est possible de monter sur les Pokémon afin de parcourir les zones plus vite, mais aussi de parcourir les étendues d’eau et même les cieux d’Hisui. Mais attention puisque cela a un fonctionnement précis. Il faut débloquer les montures qui remplacent donc un peu les Capacités Spéciales des autres épisodes.

Et chaque fonction est limitée à un Pokémon précis, il n’est pas possible d’explorer les mers avec quelqu’un d’autre que Paragruel par exemple.

Peut-on personnaliser sa dresseuse ou son dresseur dans Légendes Pokémon Arceus ?

Oui, Légendes Pokémon Arceus ne nous obligera pas à garder le skin de base. La ville de Rusti-cité contient au moins deux boutiques dédiées à la customisation de votre personnage. Il y a donc un coiffeur pour changer sa coupe de cheveux et leur couleur, ainsi qu’une Maison du Textile pour acheter différentes tenues, accessoires et couvre-chefs.

Est-ce qu’il y a du multijoueur dans Légendes Pokémon Arceus ?

Aucune fonction spéciale n’a été évoquée pour le moment, comme le fait de voir d’autres joueurs courir dans les décors ou les raids Dynamax de Pokémon Épée et Bouclier. La ville de Rusti-cité abrite par contre l’Étal d’échange où il sera possible d’échanger ses créatures avec d’autres joueuses ou joueurs.

Il est également possible de faire des combats mais de manière beaucoup plus limitée qu’auparavant. On suppose que vu le système atypique des affrontements dans ce jeu, Game Freak n’a pas eu envie de développer cette fonction ou de chercher à équilibrer les matchs. Tout ce qui est compétition continue donc de se dérouler sur Pokémon Épée et Bouclier.

Est-ce que l’abonnement Nintendo Switch Online est obligatoire pour Légendes Pokémon Arceus ?

L’aventure de Légendes Pokémon Arceus peut tout à fait se faire sans avoir besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online. Cependant, certaines fonctions ne sont pas accessible sans abonnement. C’est le cas de tout ce qui est multijoueur en ligne mais pas le Cadeau Mystère. Il est donc possible de récupérer ses bonus de précommande même sans le NSO.

Est-ce que Légendes Pokémon Arceus est compatible avec d’autres jeux et applications Pokémon ?

Pour l’instant, la seule interaction annoncée entre Légendes Pokémon Arceus et un autre jeu ou logiciel Pokémon est le fait de pouvoir envoyer ses créatures dans le service de stockage Pokémon Home. Mais il faudra attendre une mise à jour de l’application qui ne sera pas disponible à la sortie mais plus tard, courant 2022.

Et indirectement, avoir des sauvegardes d’autres jeux Pokémon de la série principale sur sa console permet d’obtenir des tenues supplémentaires mais aussi des missions annexes en fin de jeu qui débloquent certains Pokémon fabuleux.

Où acheter Légendes Pokémon Arceus ?

