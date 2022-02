Légendes Pokémon Arceus utilise un nouveau système de lancer de Poké Ball et il fallait bien qu’au moins un mini-jeu basé là-dessus. Ce qui nous donne donc la quête secondaire nommée Devenez une légende du Vise-et-Tire ! que l’on vous présente dans cet article.

Où faire du Vise-et-Tire dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Danlmil

Danlmil Localisation de la quête : Joliallée

Joliallée Récompenses : Super Ball x15

Pépite x1



Une fois que vous avez croisé Marcia au début de la quête principale Le souci de Marcia, Rusti-Cité voit apparaître plusieurs quêtes parmi lesquelles on retrouve celle donnée par Danlmil. On peut le retrouver au milieu de la Joliallée quand on traverse le pont situé en face du Siège du Groupe Galaxie.

Il vous invite à venir le voir au niveau de l’Aire d’Initiation qui se trouve au sud de Rusti-Cité, pour essayer son jeu du Vise-et-Tire et tenter d’atteindre un score de plus de 10 000 points.

Le principe est simple, vous devez lancer des Poké Balls pour faire exploser des ballons dans le temps imparti. Rassurez-vous, elles sont fournies pour l’occasion, vous n’utilisez pas celles de votre inventaire. Un ballon normal rapporte 100 points et sa version shiny en jaune en donne 200.

La subtilité c’est qu’il faut percer un maximum de ballons avec un même jet. En effet, le deuxième ballon passe de 100 à 500 points, le troisième de 100 à 1 000 points et ainsi de suite. C’est donc clairement plus là-dessus qu’il faut miser plutôt que sur les ballons jaunes, pour atteindre les 10 000 points qui pourront donc tomber très facilement, surtout que vous obtenez des secondes supplémentaires en fonction de votre total de ballons atteints.

Sachez que même si la quête est finie, vous pouvez refaire le mini-jeu pour gagner d’autres récompenses en battant votre record.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.