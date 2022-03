Légendes Pokémon Arceus se passe dans une lointaine époque mais qui a quand même des appareils photo ce qui sert de prétexte à certaines quêtes secondaires comme Portait de Pokémon : dans la forêt.

Où trouver des Laporeille dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Esra Localisation de la quête : Maison du Textile



Récompense : Nouveaux articles à la Maison du Textile

Comme pour Inspiration Hippopotas, cette quête n’apparaîtra que si vous avez déjà parlé avec Imaj pour découvrir le studio de photographie. Il faudra donc probablement lui parler plusieurs fois pour qu’il vous propose la quête, à condition d’avoir atteint le bon moment du scénario (on suppose qu’il s’agit du chapitre Le souci de Marcia).

Imaj vous signale qu’il souhaite proposer un service de photos avec des Pokémon. Mais les habitants d’Hisui ont trop peur d’eux pour l’instant. Il a donc l’idée de se servir d’un Pokémon particulièrement mignon pour changer les avis. Il ne sait pas exactement quelle est son espèce et vous demande de l’identifier sur une photo mal cadrée.

On peut tout de même reconnaitre Laporeille près de l’Arène de la Forêt des Plaines Obsidiennes. Il n’y a pas besoin de donner le Pokémon donc si vous avez déjà un Laporeille, vous pouvez immédiatement lui montrer pour mettre fin à la quête. Et sinon, vous pouvez vous rendre au nord de l’Arène pour en capturer un et revenir.

Pour montrer le Laporeille à Imaj, il faut choisir les options Je viens au sujet de votre demande puis Je pense avoir trouvé le Pokémon. Vous terminez cette quête, mais Imaj n’en a pas fini avec vous et continuera de vous demander des services au fil du jeu.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.