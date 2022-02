Légendes Pokémon Arceus permet de cultiver des plantes, ce qui peut être très utile pour avoir un maximum de noigrumes pour faire des Poké Balls par exemple. Le rendement des cultures augmente grâce à certaines missions secondaires telles que Cherche Pokémon laboureur de parcelles qui nous intéresse dans cet article.

Prêtez un Pokémon de type Sol à Risier

Personnage : Risier

Risier Localisation de la quête : Verger de Rusti-cité

Verger de Rusti-cité Récompense : Agrandissement des parcelles

Une fois la mission principale Le souci de Marcia démarrée, il est possible d’aller récupérer cette quête auprès de Risier qui se trouve au niveau du Verger de Rusti-cité. Il vous demande alors de lui prêter un Pokémon de type Sol et à ce moment-là du jeu, il y a de grandes chances que le seul que vous ayez sous la main soit Racaillou.

Vous en avez déjà croisé aux Plaines Obsidiennes, surtout autour du Bivouac du Plateau et vous avez peut-être déjà terminé l’autre mission secondaire Un poids parfait pour préparations en pot qui demandait déjà de confier un Racaillou à quelqu’un d’autre donc si ce n’est pas fait, profitez-en pour faire les deux quêtes en même temps.

Quand vous avez au moins un Une fois au moins un Racaillou dans un de vos Pâturages, vous pouvez retourner voir Risier pour lui prêter votre Pokémon, et oui il s’agit bien d’un prêt puisqu’il est possible de le récupérer en allant voir votre Pokémon plus tard pour l’échanger contre un autre (toujours de type Sol).

