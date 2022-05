Switch : Nintendo a vendu 107,65 millions de consoles, et 12,64 millions de Légendes Pokémon Arceus

Après Sony ce matin même, c’est maintenant Nintendo qui sort ses gros chiffres habituels de fin de trimestre, avec ses résultats du dernier trimestre de l’année fiscale 2021/2022. Et contrairement au marché de la next-gen, Nintendo peut s’estimer heureux de souffrir beaucoup moins de la pénurie de composants, ce qui lui permet de vendre des Switch par palettes entière, comme on peut le voir avec ces nouveaux chiffres.

Légendes Pokémon Arceus fait un démarrage important

Au cours du dernier trimestre, la Switch s’est donc écoulée à 4,11 millions d’exemplaires en plus, ce qui veut dire que la console atteint le chiffre de 107,65 millions de consoles vendues depuis son lancement.

Un rythme de croisière assez impressionnant qui devrait en toute logique lui permettre de dépasser les ventes de la PS4 dès cette année fiscale. Ce sont alors 23,06 millions de Switch qui ont été vendues durant la dernière année fiscale.

Du côté des ventes de jeux, on notera l’excellente performance de Légendes Pokémon Arceus et de ses 12,64 millions de copies distribuées en quelques semaines seulement, ce qui lui permet presque de rattraper les 14,65 millions de Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante.

Voici le nouveau top 10 meilleures ventes de jeux Switch :

Mario Kart 8 Deluxe : 45,33 millions Animal Crossing: New Horizons : 38,64 millions Super Smash Bros. Ultimate : 28,17 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 26,55 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 24,27 millions Super Mario Odyssey : 23,50 millions Super Mario Party : 17,78 millions Pokémon Diamant Etincelant / Pokémon Perle Scintillante : 14,65 millions Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Evoli! : 14,53 millions Ring Fit Adventure : 14,09 millions

On apprend aussi que Kirby et le Monde Oublié s’est vendu à 2,65 millions d’exemplaires, et ce en quelques jours, puisque ces chiffres s’arrêtent au 31 mars, alors que le jeu est sorti le 25 mars. En tout, ce sont donc 822,18 millions de jeux Switch qui ont été vendus à travers le monde, dont 55,77 millions rien que ce dernier trimestre.