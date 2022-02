Après avoir réussi à atteindre avec succès le Plateau des Plaines dans Légendes Pokémon Arceus, et à avoir débloqué votre première monture, vous pourrez enfin parcourir la zone avec plus d’aisance. Histoire de bien vous aider à maîtriser cette monture, vous aurez accès à un défi spécial via la quête annexe « Eclate-Ballons dans les plaines ».

Eclatez au moins 17 ballons

Personnage : Gonfley

: Gonfley Localisation de la quête : Au Plateau des Plaines Obsidiennes

: Au Plateau des Plaines Obsidiennes Récompense : Super Bonbon x1 + Plume Ball x15

Allez voir Gonfley qui se situe au bivouac du Plateau afin qu’il vous propose de prendre part à un défi un peu spécial, à savoir « Eclate-Ballon ». Ce challenge vous demandera de foncer dans des ballons de baudruche via un circuit dans les Plaines, à dos de votre monture.

Pour réussir cette première quête, il suffira d’en éclater seulement 17, mais atteindre les 25 ou 30 ne devraient pas trop vous poser de soucis. Si vous manquer un ballon sur la route, ne perdez pas du temps à vous retourner et continuer à foncer, en n’oubliant pas de sauter lorsque cela et nécessaire.

Une fois la course terminé, Gonfley vous donnera une récompense supplémentaire en fonction de votre score, ainsi que l’accès au mini-jeu quand vous le souhaitez.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires.