Légendes Pokémon Arceus permet de personnaliser votre dresseur ou dresseuse et certaines quêtes secondaires débloquent même de nouveaux vêtements à la Maison du Textile. C’est le cas notamment d’Inspiration Hippopotas comme on vous l’explique dans cet article.

Où trouver des Hippopotas dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Esra

: Esra Localisation de la quête : Maison du Textile

: Maison du Textile Récompense : Nouveaux articles à la Maison du Textile

Prenez le soin de parler plusieurs fois à Esra pour que sa quête apparaisse au bon moment. En effet, si vous n’avez pas eu l’explication de la boutique et que vous n’avez pas jeté au moins un coup d’œil à l’inventaire, l’icône de mission secondaire ne s’affichera pas comme prévu pendant le chapitre Le souci de Marcia.

La tailleuse a été inspirée par votre tenue futuriste lors de votre arrivée et veut votre aide pour développer la mode à Hisui. Elle vous demande donc pour l’instant de lui montrer (et non pas donner puisque vous les garderez) un Hippopotas mâle et une Hippopotas femelle.

Si vous ne les avez pas déjà, sachez que vous pouvez les trouver dans les bassins boueux du Plateau Tourbeux du Marais Carmin. Pour savoir ce qu’il vous manque, pas besoin de vérifier dans votre Aire de pâturage puisque votre Pokédex indique les apparences que vous avez. La différence entre les deux est l’inversion de leurs couleurs. Vous pouvez aussi maintenir LZ et RZ en visant un Pokémon pour connaître son genre.

Lorsque vous avez les deux versions, vous pouvez retourner parler avec Esra et sélectionner l’option A propos de la mission. Sélectionnez les bons Pokémon pour terminer la mission.

