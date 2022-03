Légendes Pokémon Arceus permet de faire des voyages rapides en se servant notamment des bivouacs. Certaines quêtes secondaires en débloquent de nouveaux comme celle de L’installation du Bivouac Côtier sur laquelle on revient dans ce petit guide.

Comment trouver Yorich et installer le Bivouac Côtier dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Sana

: Sana Localisation de la quête : Côte Lazuli – Mont des Capumain

: Côte Lazuli – Mont des Capumain Récompense : Un nouveau bivouac

Dès que vous arrivez pour la première fois sur la Côte Lazuli, lors du chapitre L’île sans roi, vous pouvez partir vers le sud pour récupérer une mission secondaire. A l’est du Mont des Capumain se situe une formation rocheuse avec seulement deux étroits passages. Une femme vous attend à celui du nord et vous parle automatiquement quand vous vous approchez.

Elle s’appelle Sana et vous dit être inquiète car un dénommé Yorich semble avoir disparu. Elle vous demande de la rejoindre un peu plus loin pour l’aider à le chercher.

Ce n’est pas très compliqué de la retrouver puisque le chemin va tout droit. Elle vous attend à l’endroit nommé la Main de sable vu sa forme, et on peut donc dire qu’elle est au niveau de la paume.

Après lui avoir parlé sans qu’elle vous donne de nouvel indice, vous pouvez vous mettre à chercher Yorich dans les environs.

Ce dernier se trouve sur ce qui pourrait être le petit doigt de la Main de sable, celui situé plus au sud. On le repère d’autant plus facilement qu’il appelle à l’aide face à un Pijako.

Après un petit échange, le Pijako se concentre sur vous et lance un combat. Il est niveau 34 et de type Normal – Vol, il craint donc les capacités Electrik, Glace et Roche. Vous pouvez les capturer si vous le souhaitez.

Sana vous rejoint à la fin du combat et vous retournez ensemble à l’endroit qui deviendra le nouveau bivouac disponible dès maintenant.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.