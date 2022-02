Légendes Pokémon Arceus propose de nombreuses quêtes secondaires. Dans cet article, on va s’intéresser à celle intitulée À la recherche des feuilles amères pour vous expliquer comment la terminer.

Où trouver le Pokémon aux trois feuilles amères dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Chloey

Chloey Localisation de la quête : Joliallée

Joliallée Récompenses : Super Remède x3

Baie Bouhlon x5



Cette quête fait partie du lot qui apparait à Rusti-Cité juste après avoir rencontré Marcia au début de la mission principale Le souci de Marcia. Vous devez parler avec Chloey qui se trouve au milieu de la Joliallée, un peu plus loin que Danlmil qui donne lui aussi une mission à cet endroit et à ce moment du jeu.

Chloey vous explique avoir besoin d’une plante pour faire un remède, une plante qui possède trois feuilles très amères. Malheureusement, elle ne sait pas comment la trouver et vous demande donc d’aller voir Tami pour en savoir plus sur la localisation de cette plante.

Tami n’est pas très loin puisqu’on la trouve dans l’avant-dernière maison de l’autre côté de la rue.

Elle explique alors que ce n’est pas une plante qu’il faut chercher mais bien un Pokémon que l’on trouve dans le Marais Carmin.

Plus précisément, il s’agit de Chlorobule. On le trouve à l’est de la carte donc direction le Hameau Diamant en profitant d’y être pour récupérer ou terminer Les Psykokwak se prennent la tête si ce n’est pas déjà fait, et profiter de la téléportation si c’est le cas. Il faut continuer vers le nord puis faire tout le tour du Lac Courage pour atteindre la Lande Herbacoton où on trouve des Chlorobules.

N’hésitez pas à en capturer plusieurs puisqu’il faudra en donner une.

Une fois que c’est fait, vous pouvez retourner voir Tami à Rusti-Cité pour lui donner le Pokémon et terminer la quête.

