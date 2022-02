Suite à votre première épreuve et à votre mission pour aller au Plateau des Plaines dans Légendes Pokémon Arceus, de nouvelles quêtes annexes s’offriront à vous, dont « Besoin de Baies », qui est quasiment similaire à la précédente quête annexe ( «De beaux arbres à Baies » ), puisque vous l’avez deviné, on parle toujours de Baies à rapporter ici (il y avait des indices dans le titre on l’avoue).

Apportez des Baies à Horan

Personnage : Horan

: Horan Localisation de la quête : A la sortie de Rusti-Cité, direction les Plaines

: A la sortie de Rusti-Cité, direction les Plaines Récompense : Rappel x3

Encore une fois, cette quête n’a rien de difficile et vous pourrez certainement la terminer aussitôt commencée. Pour cela, allez à la sortie de Rusti-Cité afin de parler à Horan, qui se situe près du pont pour aller vers la ferme.

Ce personnage vous demandera simplement des Baies Oran (et c’est marrant parce qu’il s’appelle Horan, non ?), que vous aurez certainement déjà dans votre Sacoche à ce stade de l’aventure, mais que vous pouvez aussi trouver facilement dans la nature en allant fouiner dans les arbres. Donnez-lui les Baies et cette courte requête prendra fin.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des missions secondaires.