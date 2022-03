Légendes Pokémon Arceus aime beaucoup faire des énigmes lors des quêtes secondaires pour faire deviner des espèces. C’est notamment le cas d’Une odeur nostalgique avec un Pokémon recouvert de lianes bleues. On vous dévoile son identité et où le trouver dans la suite de cet article.

Comment obtenir Saquedeneu dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Mazonie

Mazonie Localisation de la quête : Sous-sol du Siège du Groupe Galaxie

Sous-sol du Siège du Groupe Galaxie Récompenses : Bombe Aveuglante x5 Bonbon Exp. S x2



Cette quête apparaît une fois que le boss de la quête principale Le souci de Marcia a été vaincu. En rentrant à Rusti-Cité pour prévenir le Dirigeant Cormier de votre victoire, vous remarquerez peut-être qu’une nouvelle mission secondaire a fait son apparition au sous-sol du Siège du Groupe Galaxie.

Mazonie vous explique être à la recherche d’une odeur particulière qui lui rappelle sa région d’origine. Il s’agit de l’odeur d’une liane bleue que l’on trouve sur certains Pokémon. Elle vous demande d’en capturer un pour montrer qu’on en trouve à Hisui. Le Pokémon en question est Saquedeneu.

Notez qu’elle ne demande pas de lui donner un Saquedeneu et juste de lui en montrer un que vous garderez. C’est donc une quête qui ira très vite si vous avez déjà capturé au moins un Saquedeneu lors de votre exploration du Marais Carmin. Et sinon, direction l’est de la zone. Le Pokédex dit d’aller au Marais Bouche-bée mais on en trouve beaucoup plus au nord de la Lande Herbacoton.

Vous n’avez qu’à reparler avec Mazonie pour pouvoir sélectionner un Saquedeneu dans une de vos boîtes et terminer ainsi la quête.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.