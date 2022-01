Un peu après avoir réussi avec brio votre première épreuve dans Légendes Pokémon Arceus, vous serez un peu plus libre, et par conséquent, vous pourrez trouver de nombreuses quêtes annexes à effectuer à Rusti-Cité. L’une d’entre elles est relativement simple, et il s’agit de « L’admirateur du Groupe Galaxie ».

Donnez des Pokéballs à Réo

Personnage : Réo

: Réo Localisation de la quête : Près l’entrée de Rusti-Cité, pas très loin du pâturage.

: Près l’entrée de Rusti-Cité, pas très loin du pâturage. Récompense : Sable Effort x 3

Le petit Réo se trouve près de l’entrée du village, et vous interpellera afin de vous communiquer son admiration pour le Groupe Galaxie. Lui aussi veut devenir dresseur, et c’est pourquoi il vous demandera de lui rapporter 5 Pokéballs.

Rien de bien difficile en soi, mais si jamais vous êtes en manque de Pokéballs, n’hésitez pas à consulter notre article pour farmer les Noigrumes. Une fois les 5 objets en poche, donnez-le au jeune garçon qui vous remerciera et mettra fin à cette micro-quête.

