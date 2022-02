Il arrive que Légendes Pokémon Arceus propose des quêtes secondaires qui se débloquent une fois le bon Pokémon capturé ou évolué. Parmi elles, on retrouve Un M. Mime dans le village qui, comme son nom l’indique, vous demandera d’avoir obtenu un M. Mime.

Comment obtenir M. Mime dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Horan

Horan Localisation de la quête : Tableau du Professeur Lavande

Tableau du Professeur Lavande Récompense : Défense Extra x2

Avoir un M. Mime n’est pas la seule condition pour l’apparition de la quête puisqu’il faudra aussi avoir fait la mission secondaire Besoin de Baies. Et pour M. Mime, on trouve quelques Mime Jr. en début de jeu mais pour les faire évoluer, il faut leur faire atteindre le niveau 25 et équiper la capacité Copie, ce qui est donc un peu long.

Surtout quand on peut facilement trouver des M. Mime au sud-ouest des Plaines d’Obsidiennes. Depuis le Bivouac des Plaines, avancez jusqu’au pont puis partez vers la droite en longeant la rivière. Il y a du chemin à faire après avoir dépassé le Ronflex Baron puisque les M. Mime se trouvent au fond de la Plaine Littorella. Il se peut que des Kadabra soient à leur place, dans ce cas repartez en ville pour revenir.

Une fois au moins un M. Mime capturé, la quête fait enfin son apparition sur le Tableau du Bureau du Professeur Lavande. Horan a une nouvelle fois besoin de vous. Il a néanmoins changé de place par rapport à la dernière fois et se trouve désormais du côté sud de la rivière, entre le pont de l’ouest et celui du centre.

Il a repéré un M. Mime suspicieux et a besoin de votre aide pour mener l’enquête. Le M. Mime ne met pas beaucoup de temps à se dévoiler puisqu’il est juste à côté mais les choses ne sont pas aussi simple puisque l’on part pour une série de labyrinthes avec des murs invisibles.

Pour le premier, il faut arriver dans le dos du M. Mime et donc faire tout le tour du bloc de maisons pour arriver par le sud. Il y a une ouverture derrière la palissade où un des Keunotor retors se cachait déjà. Interagissez avec le M. Mime pour passer à l’épreuve suivante.

Horan vous attend à droite du Siège du Groupe Galaxie. Il faut lui parler pour que M. Mime réapparaisse.

Forcément, ce ne sera pas si simple et vous ne pourrez pas aller tout droit. Il faudra faire tout le tour du Siège de Groupe Galaxy pour passer par sa gauche puis aller derrière le bâtiment.

C’est la que les choses se compliquent et qu’on ne peut pas vraiment expliquer clairement le chemin. En effet, il y a des murs invisibles sur votre passage qui forment un labyrinthe. Il nous semble qu’il faut coller le mur du Siège au maximum jusqu’au dernier creux de l’édifice. Là un mur vous bloque, vous devez donc partir vers la gauche jusqu’à être de nouveau bloqués. Longez ce mur invisible jusqu’à revenir presque à l’entrée.

Partez vers la droite pour attendre la paroi de la montagne puis de nouveau allez vers le M. Mime. Vous y êtes presque, il ne reste plus qu’un mur invisible qu’il faut contourner par la droite pour atteindre le satané Pokémon et passer à la dernière étape.

Cette fois-ci, il faut aller voir Horan du côté de la porte sud de Rusti-Cité pour que M. Mime fasse son apparition et heureusement, cette fois-ci ça sera beaucoup plus simple et rapide.

Il faut arriver par la gauche et passer entre le pilier et l’arbre puis continuer vers la droite jusqu’au moment où vous pouvez avancer jusqu’au Pokémon.

C’est donc le moment idéal pour apprendre que ce M. Mime n’était absolument pas suspicieux mais au contraire aide les gardes de la ville mais pas grave, vous avez enfin terminé cette quête qui est loin d’être la plus agréable de Légendes Pokémon Arceus.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.