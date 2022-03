Légendes Pokémon Arceus a une série de missions secondaires particulièrement pénible. Elle démarre avec celle nommée Perdue dans le Marais et on vous explique comment retrouver Sharly pour la première fois.

Où trouver Sharly dans le Marais Carmin de Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Aniky

Aniky Localisation de la quête : Siège du Groupe Galaxie

Siège du Groupe Galaxie Récompense : Poussière Étoile x3

Pendant la quête principale Le souci de Marcia, lorsque vous rentrez au Siège après avoir vaincu le boss de la zone, Aniki vous attend à l’entrée près de Lexion pour vous confier une quête. En effet, sa sœur Sharly a disparu alors qu’elle explorait le Marais Carmin. Il vous demande donc de partir à sa recherche en utilisant la monture Ursaking.

Direction le Marais Carmin et vous pouvez démarrer de n’importe quel bivouac vu qu’aucun n’est vraiment plus proche de l’objectif. Il faut se rendre au sud-ouest de la carte, dans la zone du Marais Bouchebée, à l’entrée du passage étroit entre eau et montagne qu’il faut dégager en brisant un rocher avec un Pokémon.

Vous pouvez suivre sa piste avec Ursaking et son signal bleu, ou bien vous y rendre directement et lui parler. Elle porte une tenue du Corps de Défense et ressemble donc aux PNJ des bivouacs qui permettent de changer de Pokémon ou d’acheter des objets sans revenir en ville.

Parlez à Sharly pour lui indiquer le chemin pour rentrer à Rusti-Cité et vous pouvez vous-même revenir en ville pour retrouver Aniky au Siège du Groupe Galaxie et mettre fin à cette mission mais ils vous préviennent déjà que cela deviendra probablement une activité récurrente.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.