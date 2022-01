Dans Légendes Pokémon Arceus, vous pourrez récupérer des quêtes via le tableau du professeur Lavande, en plus des quêtes données par les différents PNJ que vous croiserez. L’une de ces premières quêtes se nomme « La vision nocturne de Nosferapti ? », et est très simple à effectuer.

Capturez un Nosferapti

Personnage : Euyis

: Euyis Localisation de la quête : Au tableau du professeur Lavande.

: Au tableau du professeur Lavande. Récompense : Offensive Extra x2

Cette quête est très simple à remplir. Allez voir Euyis du côté de l’entrée principale du village, derrière les maisons de Joliallée. Elle vous expliquera alors avoir besoin d’un Nosferapti pour effectuer ses rondes.

Allez en capturer un du côté des Plaines Obsidiennes, à l’entrée de la zone. Il faudra impérativement être de nuit pour que ce Pokémon apparaisse. Rapportez-le à Euyis, et veillez bien à donner un Nosferapti que vous ne comptez pas utiliser, car il sera perdu après l’avoir donné au personnage. Cela mettra fin à la quête.

