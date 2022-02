Légendes Pokémon Arceus nous fait remplir des pages de Pokédex et cela sert parfois de prétexte pour les quêtes secondaires. C’est notamment le cas de la mission Allons voir si la rose… qui verra éclore Rosélia si vous suivez nos conseils.

Où trouver Rosélia dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Damas

Damas Localisation de la quête : Bivouac du Marais

Bivouac du Marais Récompenses : Appât Zélé x5

Bonbon Exp. S x2



Cette quête n’est pas très difficile à trouver puisque Damas vous attend au Bivouac du Marais dès votre première visite du Marais Carmin, ce qui se fait lors de la quête Le souci de Marcia.

Elle vous explique sa passion pour Rosélia et vous demande donc de lui montrer sa page Pokédex remplie. On peut trouver des Rozbouton sauvages dès la sortie du bivouac. Cependant, vu que leur évolution se fait en fonction de leur bonheur, ce n’est peut-être pas la méthode la plus rapide pour obtenir des Rosélia.

Surtout quand on peut naturellement en trouver un peu plus loin. En effet, des Rosélia se promènent par exemple au sud dans la zone du Marais Bouchebée. Sans les montures adéquates, atteindre l’endroit demandera un petit détour par l’est pour traverser le pont.

On peut en trouver d’autres un peu plus au sud de l’endroit, à condition de casser le rocher qui bloque le passage entre la montagne et l’eau au niveau de l’emplacement indiqué sur les images suivantes (prises malheureusement après avoir libéré le passage).

Pour atteindre le niveau 10 sur la page Pokédex de Rosélia, le moyen le plus simple est d’en capturer au moins six durant le jour. Ou alors de les vaincre à l’aide d’attaques Psy.

Une fois que le Professeur Lavande a bien mis à jour la page, vous pouvez retourner voir Damas pour terminer la quête et obtenir vos récompenses.

