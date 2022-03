Légendes Pokémon Arceus a aussi quelques quêtes secondaires plus comiques. C’est le cas d’Une petite soif qui sera peut-être plus compliquée à obtenir si vous ne remplissez pas les bonnes conditions, mais heureusement, cet article est là pour tout vous expliquer.

Comment obtenir Simularbre dans Légendes Pokémon Arceus ?

Personnage : Ikuto

Ikuto Localisation de la quête : Marais Carmin – Bivouac de la Friche

Marais Carmin – Bivouac de la Friche Récompenses : Masse Ball x15 Bonbon Exp. S x3



Débloquer la quête Une petite soif nécessite de réunir plusieurs conditions, au moins deux à notre connaissance. La première permet l’apparition du PNJ qui a besoin de vous, il s’agit d’Ikuto qui se trouve au bivouac à construire dans le Marais Carmin, ce qui se fait pendant la quête secondaire L’installation du Bivouac de la Friche.

Il faut aussi avoir capturé au moins un Simularbre ce qui peut se faire au nord du Marais Carmin, dans la zone du Col Mer-de-Nuages. On peut l’atteindre en allant vers le nord-ouest en partant du Hameau Diamant. On y trouve aussi des Manzai mais vu leur rareté, il est beaucoup plus simple de capturer directement leur évolution que d’en faire monter un niveau 29 pour lui faire apprendre la capacité Copie.

La quête est donc désormais logiquement disponible au niveau du Tableau du Professeur Lavande dans le Siège du Groupe Galaxie. On doit avouer que l’on a obtenu Simularbre juste avant de battre le boss de la zone sans revenir à Rusti-Cité entre temps donc on ne sait pas exactement si c’est une autre des conditions pour avoir la quête.

Vous pouvez aller voir Ikuto au bivouac de la Friche. Il s’inquiète pour un Simularbre qui semble mal en point et vous demande donc de l’arroser à l’aide d’un Pokémon qui connait la capacité Vibraqua.

Plusieurs bonnes nouvelles, il s’agit d’une attaque très courante chez les Pokémon de type Eau donc chaque Psykokwak, Mustébouée ou Sancoki devrait déjà l’avoir. Et il n’y a pas besoin de mettre le Pokémon dans votre équipe puisqu’il suffit de reparler avec Ikuto pour lui montrer un Pokémon valide, même dans une de vos boîtes.

Sans surprise, Simularbre étant de type Roche, il n’apprécie pas se faire arroser et décide donc de lancer un combat contre vous. Le combat devrait être très simple puisqu’il est niveau 26 et craint les capacités de type Eau, Plante, Sol et Combat ce qui est donc un éventail très large.

Une fois venu à bout de ce pauvre Simularbre, il sera temps pour Ikuto de s’excuser et de vous donner votre récompense.

Retrouvez d’autres astuces dans notre guide dédié à Légendes Pokémon Arceus avec notamment nos conseils pour bien débuter ou la liste complète des Pokémon du jeu.