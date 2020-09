Si la PlayStation 5 bénéficiera d’un large catalogue d’exclusivités à venir dans les mois après sa sortie, les jeux d’éditeurs tiers ne sont pas en reste et beaucoup d’entre eux seront disponibles à la sortie de la console prévue début novembre. Histoire de voir plus clair, voici une liste (non exhaustive) de jeux qui seront disponibles sur la console prochaine génération de Sony dés son lancement.

Quels sont les jeux disponibles au lancement de la PS5 ?

Dans cet article, vous retrouverez l’intégralité des jeux prévus sur PlayStation 5 au lancement de la console ou dans les mois qui suivront sa commercialisation. Cela peut être des exclusivités ou tout simplement des jeux d’éditeurs. A noter que nous listons les jeux qui seront disponibles dans leur version PS5 et non les titres rétrocompatibles PS4, ce qui est différent.

On vous propose tout de même de découvrir les titres PlayStation 4 qui bénéficieront de la mise à jour gratuite d’une plateforme à l’autre (qui propose donc de récupérer une version numérique PS5 si vous disposez du jeu sur PS4) et tous les jeux à venir sur PlayStation 5. Cette liste sera mise à jour régulièrement.

Le line-up de lancement

Les jeux qui seront disponible lors de la sortie de la PS5 :

Les jeux confirmés sur PS5 pour fin 2020

Voici tous les jeux officiellement confirmés avant la fin d’année :

Quels jeux sont confirmés sur PS5 ?

Si plus haut, vous retrouverez la liste des jeux qui arriveront dans les premiers mois de la PS5 et donc, pour le line-up de lancement, on vous dresse maintenant une liste de jeux confirmés sur PS5 mais qui n’arriveront pas avant 2021 ou qui n’ont pas encore de date.

Jeux PS5 en 2021

Jeux PS5 en 2022

Jeux PS5 qui n’ont pas encore de fenêtre de sortie

A noter que les jeux listés ci-après n’ont pas encore de date ou de fenêtre de sortie communiquée officiellement par le développeur. Soit ils sont encore en développement et n’arriveront pas tout de suite, soit ils n’ont pas encore de période d’arrivée. Cela ne veut pas forcément dire qu’ils arriveront tardivement.

Et voilà, c’est tout. Enfin, c’est déjà pas mal me direz-vous. Cette liste sera continuellement mise à jour. N’hésitez pas à revenir la consulter. Sachez également que les précommandes de la PS5 ouvriront prochainement.

*Les jeux notés avec une astérisque profiteront d’une mise à jour gratuite. C’est-à-dire que si vous possédez le jeu sur PS4, vous obtiendrez un exemplaire PS5 gratuitement.